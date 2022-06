Maaßen: "Wir haben noch ein bisschen was zu tun"

Bei seinem ersten Spiel sah Enrico Maaßen einen 5:0-Sieg gegen Schwaben Augsburg. Der neue FCA-Trainer zog Bilanz.

Anlaufzeit und zwei Aluminiumtreffer brauchte es für den FC Augsburg am Dienstagabend, um im Lokalduell mit Fünftligist Schwaben Augsburg in Führung zu gehen. Am Ende setzte sich der vier Klassen höher spielende Favorit zwar standesgemäß durch, "ich glaube aber schon, dass wir das eine oder andere Tor mehr hätten schießen müssen", resümierte Enrico Maaßen im vereinseigenen TV.

Für den neuen Trainer war es der erste Auftritt, er bot gleich die von ihm favorisierte Dreierkette auf. Da noch etliche Stammspieler im Urlaub sind oder verletzt fehlen, mischte Maaßen zahlreiche Nachwuchskräfte ein. "Die Jungs haben es sehr gut gemacht." Besonders Fabio Gruber fiel auf, der 19-jährige Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft erzielte das zwischenzeitliche 2:0.

In Summe war Maaßen zwar zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, sprach die Kritikpunkte - neben der ausbaufähigen Chancenverwertung - jedoch auch klar an: "Mir haben die Umschaltphasen noch nicht so gut gefallen, da waren wir zu weit auseinander, der Impuls fürs Gegenpressing kam häufig noch nicht im richtigen Moment."

Auch das Umschalten, wenn es denn in einzelnen Fällen mal in die Rückwärtsbewegung ging, "war noch nicht hundertprozentig". Klar ist natürlich: "Es ist früh in der Vorbereitung, und wir haben noch ein bisschen was zu tun."