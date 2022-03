Maaßen: "Wir haben nicht die beste Phase"

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund befindet sich in einer kleinen Krise. Bei den Würzburger Kickers kassierten die Westfalen die vierte Niederlage in Folge.

Es hatte eigentlich vielversprechend begonnen: Franz Pfanne hatte den BVB II im Gastspiel bei Kellerkind Würzburg in Führung gebracht. Das 1:0 hatte allerdings nicht mal bis zur Pause Bestand, am Ende stand es aus Sicht der Borussen 1:3. "Weil wir ganz einfache Fehler vor den Gegentoren gemacht haben", erklärte BVB-II-Coach Enrico Maaßen das Zustandekommen der vierten Niederlage in Serie.

Tatsächlich agierte seine Mannschaft bei der Entstehung zum 1:1 zu passiv, das 1:2 leitete Immanuel Pherai mit einem bitteren Fehlpass ein. Und auch die Ecke beim 1:3 "müssen wir besser verteidigen", sagte Maaßen. Hinzu kam, dass sein Team aus der Dominanz nach dem frühen 1:0 zu wenig machte: "Wir hätten 2:0 führen können, wenn nicht müssen."

Wir haben 41 Punkte, das ist als Aufsteiger trotzdem ein toller Wert. Enrico Maaßen

Individuelle Fehler, unglückliches Abwehrverhalten und schwache Chancenverwertung - "es ist in Summe ein bisschen zu oft passiert", ärgerte sich der Coach über den jüngsten Durchhänger. "Wir haben momentan nicht die beste Phase. Da müssen wir wieder raus."

Nun kommt Braunschweig

Nicht außer Acht lassen wollte der 38-Jährige allerdings, dass sein Team immer wieder von Personalsorgen geplagt wird und wurde, der Coach selbst zu mehreren Umstellungen gezwungen war. Am Sonntag bot der BVB sogar nicht mal einen zweiten Torhüter im Kader auf, für den Fall der Fälle war Stürmer Ted Tattermusch als Ersatz von Luca Unbehaun vorgesehen.

"Wir haben einen sehr schmalen Kader. Gerade in der Defensive brauchen wir den einen oder anderen Stabilisator", so Maaßen, der sein Team nun aufbauen will, indem er Fehler ganz klar anspricht, aber auch auf das schon Erreichte verweist: "Wir haben 41 Punkte, das ist als Aufsteiger trotzdem ein toller Wert." Nun bekommt es die Borussia mit Aufstiegsaspirant Eintracht Braunschweig zu tun. Eine harte Nuss, aber: "Vielleicht ist genau das so ein Gegner, den wir jetzt benötigen."