Maaßen will "erst ganz spät entscheiden"

Der große Kampf beim 2:5-Pokal-Aus gegen den FC Bayern hat Spuren hinterlassen beim FC Augsburg. Trainer Enrico Maaßen will erst am morgigen Spieltag entscheiden, wer aufläuft. Stunden vor dem Anpfiff zum Heimspiel gegen RB Leipzig (15.30 Uhr).

Maaßen ist es in dieser Saison gewohnt, dass er auf der Pressekonferenz am Tag vor einer Partie länger über das Personal sprechen muss. Die Langzeitverletzten Niklas Dorsch, Felix Uduokhai, Reece Oxford oder André Hahn erwähnte er am Freitag gar nicht mehr, es hätte den Rahmen gesprengt. Auch Torwart Rafael Gikiewicz, seit knapp drei Wochen wegen eines Blutergusses im Oberschenkel außer Gefecht, mutierte eher zur Randnotiz.

Neu im Lazarett befindet sich Rechtsverteidiger Robert Gumny, der sich gegen die Münchner bei einem Ausfallschritt weh tat. Eine muskuläre Geschichte, die den Polen zu mindestens zwei Wochen Pause zwingt. Fredrik Jensen hat einen Infekt zwar überwunden, fühlte sich nach dem Mannschaftstraining aber schlapp und wird gegen RB eher noch nicht in den Kader zurückkehren. Fraglich sind zudem der gegen Bayern angeschlagen fehlende Angreifer Mergim Berisha sowie Innenverteidiger Frederik Winther.

"Wir haben schwere Beine und Blessuren aus dem Pokal. Ich werde deshalb erst ganz spät entscheiden, wer den Vorzug bekommt", sagte Maaßen mit Blick auf die Aufstellung, fügte aber leicht ironisch an: "Elf Spieler werden wir finden." Für Gumny hat er hinten rechts mit Raphael Framberger, Daniel Caligiuri und Mads Pedersen drei Kandidaten. Im defensiven Mittelfeld könnte Julian Baumgartlinger zum ersten Mal in der Startelf auftauchen, sollte entweder Elvis Rexhbecaj (unwahrscheinlich) oder Carlos Gruezo eine Pause benötigen. "Julian brennt darauf, dass er starten darf und mehr Einsatzzeiten bekommt", weiß der Trainer, Gruezo und Rexhbecaj hätten zuletzt enorm viele Kilometer abgespult.

Schlechte Bilanz gegen RB Leipzig

Frische Beine werden gegen RB Leipzig nötig sein, gegen das der FCA seit neun Spielen sieglos ist (drei Remis, sechs Niederlagen) - so lange wie sonst gegen keinen anderen Verein. "Eine sehr stark besetzte Mannschaft mit viel Tempo, die sich in den letzten Wochen stabilisiert hat", urteilt Maaßen. "Wir brauchen wie gegen die Bayern eine brutal gute Leistung." Ein Punktgewinn wäre das 100. Remis in der Bundesliga-Historie des FCA, dazu kommen 115 Siege und 170 Niederlagen, das nächste Gegentor ist das 600.