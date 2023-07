Maaßen: "Wenn Mergim geht, ist es sicherlich eine Win-Win-Situation"

Der FC Augsburg hat die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Erst mit fünf, dann mit vier Neuzugängen.

Bei "überragendem Wetter", wie Enrico Maaßen später bilanzierte, begrüßte der FC Augsburg am Donnerstagnachmittag rund 100 Fans zum ersten Training der neuen Saison. Die fünf Neuzugänge Finn Dahmen, Patric Pfeiffer, Tim Breithaupt, Masaya Okugawa und Sven Michel präsentierten sich bei einem kurzen Fotoshooting und gingen dann in die Einheit über.

Okugawa hingegen kuriert weiter einen zum Saisonende erlittenen Schlüsselbeinbruch aus und verschwand schnell im Leistungszentrum, arbeitete dort wie auch Ermedin Demirovic (nach Knie-OP) individuell. Gar nicht dabei waren die kürzlich verreisten Nationalspieler sowie Mergim Berisha (nach Innenbandeinriss) und Reece Oxford (Long-COVID), die sich fernab von Augsburg fit halten.

"Die Jungs haben Bock gehabt aufs Kicken, das hat man gemerkt", freute sich Trainer Maaßen nach der rund 90 Minuten langen Einheit und sprach anschließend über …

… die Neuzugänge: "Wir haben uns was dabei gedacht, bei allen, die wir dazu geholt haben. Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, sie für uns zu begeistern. Wir haben bei allen das Feuer gespürt, dass sie für uns spielen wollen. Alle bringen eine große Entwicklungsfähigkeit mit. Und mit Sven (Michel, Anm. d. Red.) haben wir einen, der weiß, wie der Hase läuft; der von einer sehr erfolgreichen Mannschaft kommt. Wir hoffen, dass er die Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, mit unseren jungen Spielern teilt. Aber er hat jetzt nicht nur die Aufgabe, die jungen Spieler mitzunehmen, der hat schon auch eine richtig gute Qualität."

… Finn Dahmen und ob er als Nummer eins kommt: "Ne… Es geht schon immer nach Leistung. Aber wir sehen bei Finn das Potenzial, sonst hätten wir ihn nicht zu uns geholt."

… den jetzigen Kader: "Großes Kompliment an alle, die daran beteiligt sind. Ich glaube, man sieht ganz klar, dass wir versuchen, den Kader jünger, schneller, belastbarer zu machen. Es geht nicht nur mit jungen Spielern, man braucht schon auch den Ticken Erfahrung. Aber ich bin sehr zufrieden, wie wir alle gemeinsam daran arbeiten, besser zu werden."

… den Umbruch und ob er weitergeht: "Ich glaube, ein Umbruch hört nie auf. Es geht in jeder Transferphase darum zu schauen, wo wir uns verbessern und weiteentwickeln können. Dementsprechend muss man gucken: Welche Möglichkeiten gibt es? Macht das Sinn? So haben wir es auch in dieser Phase gemacht."

… den Stand beim wechselwilligen Mergim Berisha: "Mergim ist noch verletzt, macht seine Reha extern. Ich plane mit Mergim. Wenn er hier ist, ist er für uns ein Ausnahmespieler. Ich würde mich freuen, wenn er bleibt. Die Möglichkeit, dass er zu einem anderen Klub geht, gibt’s natürlich auch. Ich konzentriere mich auf das, was wir hier haben. Wenn er fit und hier ist, umso besser. Mergim weiß auch, was er an uns hat. Wenn er im nächsten Jahr hier ist, ist es gut. Er hat viel Qualität und hat viele Tore für uns geschossen. Wenn er den Step zu einem anderen Klub geht und der Verein mit der Ablöse einverstanden ist, ist es sicherlich für alle auch eine Win-Win-Situation. Da muss man einfach mal abwarten."

… Ricardo Pepi, der zur PSV Eindhoven wechselt: "Ich bewerte nur die Zeit, in der er hier war, das waren ein paar Monate. Ich finde, er ist ein toller Junge, hat in jedem Training Gas gegeben. So junge Spieler brauchen ein Stück weit Zeit, um sich zu akklimatisieren. Das ist ein neuer Kontinent für ihn gewesen, das war nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du aus Belgien oder den umliegenden Ländern kommst. Das Wichtigste ist, dass du in diesem jungen Alter Spielzeit bekommst - und bei ihm war schon richtig Druck auf dem Kessel, auch aufgrund der Ablöse; aufgrund der Rückrunde, die nicht optimal gelaufen ist. Er hat dann den Wunsch geäußert, mehr Spielzeit zu bekommen. Er hat seine Qualitäten in Groningen in einem nicht so guten Team gezeigt, viele Tore gemacht. Das, was ihn auszeichnet: abschlussstark mit links, rechts, Kopfball, ein guter Pressingstürmer, hat eine gute Tiefe in seinem Spiel. Er hat sich dort toll entwickelt, und deswegen gab es jetzt die Option, zu so einem Klub zu wechseln."

… Reece Oxford, der weiterhin nicht trainieren kann und aktuell in London rehabilitiert: "Das ist eine sehr ärgerliche Geschichte. Er hat an seinen Long-COVID-Folgen zu knabbern, immer wieder muskuläre Probleme. Das ist schon sehr lang, sehr wellenförmig. Nach Weihnachten ist es wieder schlechter geworden. Er ist jetzt bei Spezialisten und macht seine Reha in London."