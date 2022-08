Maaßen: "Wenn es möglich ist, werden wir noch was machen"

Der FC Augsburg hat unter Neu-Trainer Enrico Maaßen gleich den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Der Wunsch nach Neuzugängen bleibt bestehen.

Groß war die Euphorie in Augsburg vor dem ersten Bundesliga-Spiel von Trainer Enrico Maaßen, groß ist die Ernüchterung danach. In der Höhe verdient verlor der FCA am Samstag mit 0:4 gegen am Ende klar überlegene Freiburger, die sogar noch die Chance aufs fünfte Tor hatten. "Wir sind sauer über das Ergebnis", sagte Abwehrmann Felix Uduokhai anschließend. "Sauer über die Art und Weise, wie wir die Gegentore bekommen haben."

Mann gegen Mann hatten die Hausherren ihren Gegner im ersten Abschnitt verteidigt. "Das hat sehr gut funktioniert", fand Uduokhai. "Da hatten sie wenig Ideen." Das Problem: Selbst brachte der FCA ebenfalls wenig bis gar nichts in der Offensive zustande, bis auf einen halbwegs gefährlichen Abschluss von Daniel Caligiuri blieb SCF-Schlussmann Mark Flekken beschäftigungslos.

Ausgerechnet Gregoritsch

Nach einer laut Maaßen "wirklich guten" ersten Hälfte hagelte es jedoch gleich nach Wiederanpfiff Nackenschläge. Ausgerechnet der Ex-Augsburger Michael Gregoritsch nickte bei seinem ersten Bundesliga-Spiel für Freiburg nach 15 Sekunden zur Führung ein. "Das ist ärgerlich, weil wir es in der Kabine vorher angesprochen hatten", erläuterte Uduokhai, während Maaßen präzisierte: "Wir haben vorher noch auf den Anstoß hingewiesen, dass sie da ihre Varianten spielen - verteidigen dann aber den zweiten Ball nicht gut, sind nicht gut in der Box am Mann. Das müssen wir einfach viel, viel konsequenter machen."

Viel konsequenter - oder einfach besser - hätte auch Rafal Gikiewicz beim wenig später folgenden 0:2 von Vincenzo Grifo agieren müssen. Der haltbare Freistoß des italienischen Nationalspielers segelte ins lange Eck. "Dann hat man gemerkt", so Maaßen, "dass die Überzeugung nicht mehr so da war wie in der ersten Halbzeit". In der zweiten Hälfte "war Freiburg" gegenüber Uduokhai und Co. "einfach einen Schritt schneller im Kopf, auch ein bisschen abgezockter".

Unterm Strich steht der erste große Dämpfer unter Maaßens Regie, am kommenden Wochenende wird es in Leverkusen nicht leichter werden. Ob dann vielleicht noch ein neues Gesicht hinzukommt? Weitere Neuzugänge sind beim FCA nach kicker-Informationen gewünscht und geplant. "Wir gucken nach links und rechts", sagte Maaßen am Samstag. "Es muss jemand sein, der uns besser macht und finanzierbar ist. Wenn das möglich ist, werden wir schon noch was machen."