Maaßen: "Warum soll es nicht ein drittes Mal gelingen?"

Ein Monat und ein Tag seit dem 1:0-Bundesligasieg werden am morgigen Mittwoch (20.45 Uhr) vergangen sein, wenn es im DFB-Pokal zum Wiedersehen des FC Augsburg mit dem FC Bayern kommt. Trainer Enrico Maaßen weiß: Für eine Wiederholung braucht sein Team erneut eine bärenstarke Leistung.

Ein Handicap allerdings muss der FCA verkraften: Torwart Rafal Gikiewicz, beim 1:0 der herausragende Spieler (kicker-Note 1), wird ziemlich sicher sein drittes Pflichtspiel in Serie verpassen. Ein Bluterguss im Oberschenkel hindert den 34-Jährigen auch weiterhin am Mitmachen. Ihn wird erneut Tomas Koubek vertreten.

Dafür kehren in der Innenverteidigung die beim 2:3 am Sonntag beim 1. FC Köln gelbgesperrten Jeff Gouweleeuw und Maximilian Bauer zurück und werden auch in der Startelf stehen. Dies kündigte Maaßen auf der Pressekonferenz am Dienstag an. Auch mit dem zuletzt angeschlagenen Mittelfeldspieler Arne Maier könne er wieder planen. Fraglich ist dagegen Frederik Winther nach einem Schlag aufs Knie, er hatte in Köln seine Saisonpremiere in der Viererkette gefeiert.

Gelingt das Augsburger Triple der besonderen Art?

Natürlich stellt sich die Frage, ob der kleine FCA den großen Nachbarn aus München ein zweites Mal innerhalb von 31 Tagen schlagen kann. "Es ist ein anderer Wettbewerb, nur ein Spiel. Aber wir haben sie jetzt zweimal hintereinander daheim besiegt, warum soll es uns nicht ein drittes Mal gelingen?", fragte Maaßen. Der von ihm angesprochene zweite Sieg gelang im vergangenen November noch unter seinem Vorgänger Markus Weinzierl mit 2:1 in der Bundesliga.

Das Rezept für ein Augsburger Triple der besonderen Art? "Wir brauchen wieder diese positive Energie, Kreativität, Leidenschaft. Entscheidend wird sein, dass wir wenig gegen den Ball zulassen und sie weit weg von unserem Tor halten", nennt der Trainer die Zutaten. Wohl wissend, dass es über 90 Minuten nicht immer gelingen kann und sein Team auch - wie beim 1:0 kürzlich - das nötige Quäntchen Glück benötigt. Selbstbewusst sagt Maaßen dennoch: "Wir haben gezeigt, wie es geht." Über die reguläre Spielzeit hinaus, Stichwort Verlängerung, Stichwort Elfmeterschießen, denkt er noch nicht: "Wir konzentrieren uns auf 90 Minuten." Aus Augsburger Sicht sollten es möglichst lange offene und spannende werden.