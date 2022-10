Maaßen über den Startrekord: "Das war nicht abzusehen"

Vor einem knappen Monat schlugen der FC Augsburg und sein Trainer Enrico Maaßen den FC Bayern in der Bundesliga mit 1:0. Am Mittwoch könnte es im DFB-Pokal zur Wiederholung kommen. Davor - und vor dem Ligaspiel am Sonntagnachmittag beim 1. FC Köln - sprach Maaßen mit dem kicker exklusiv und ausführlich über seine ersten Monate als Bundesligatrainer.

"Ich fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl, die Atmosphäre in der Mannschaft und dem Verein ist sehr offen und vertrauensvoll. Wir spielen mit viel Risiko und Energie, sind auf einem richtig guten Weg in einer Phase, in der wir viele Herausforderungen bewältigen mussten und müssen. Aber wir haben es geschafft, den Funken überspringen zu lassen, sodass die Leute gern ins Stadion kommen", zieht Maaßen im kicker-Interview (Montagausgabe) eine erste Zwischenbilanz.

Nach dem mäßigen Start mit nur drei Zählern aus den ersten fünf Bundesligapartien folgten zuletzt drei Siege und ein Remis. Das ergibt mit 13 Punkten die beste Bundesligabilanz des FCA nach neun Spieltagen. "Das war nicht abzusehen, aber es zeigt, was möglich ist", sagt Maaßen über den Umschwung, "wir haben ein paar Dinge verändert, und die Jungs haben es dann sehr gut umgesetzt. Mit den Erfolgserlebnissen wachsen dann auch der Glaube und das Selbstbewusstsein."

Rafa hat einen hohen Unterhaltungswert. Enrico Maaßen

Einen wesentlichen Anteil an den jüngsten Erfolgen hatte der nicht immer einfache Torwart Rafal Gikiewicz, der aktuell wegen eines Pferdekusses fehlt. "Rafa ist emotional, aber ein Gewinnertyp. Er lebt dies vor, nach dem Training sitzt er so lange auf dem Fahrrad, bis er runterfällt. In der Kabine wirbelt er keineswegs alles durcheinander." Kurzum: "Uns tut Rafa sehr gut. Er ist ein bärenstarker Rückhalt in dieser Saison. Für euch hat er hohen Unterhaltungswert: Er sagt, was er denkt, seine Interviews sind unterhaltsam."

Bayern? "Ihre Antennen sind gespitzt"

Noch ist unklar, ob Gikiewicz am Mittwoch gegen den FC Bayern sein Comeback geben kann. Maaßen ist bewusst, dass es mit oder ohne seine Nummer 1 schwer wird, den Coup aus dem September (1:0) zu wiederholen. "Auf jeden Fall sind ihre Antennen gespitzt. Wir haben eine starke Leistung gezeigt, aber der FC Bayern war auch in diesem Spiel in der Lage, einige Tore zu schießen."

Lesen Sie im gesamten Interview der kicker-Montagsausgabe (hier auch als eMagazine) außerdem, was Maaßen von den Neuzugängen Mergim Berisha und Julian Baumgartlinger hält, warum er das Wort Karriere nicht mag, was er an einem freien Tag in Augsburg machen wird und wie er von den Erfahrungen bei seinem ersten Trainerjob in der Oberliga in Drochtersen profitierte.