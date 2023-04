Maaßen sucht den nächsten Schritt: "Damit beschäftigen wir uns"

Der FC Augsburg will sich endlich aus dem Abstiegskampf befreien, vermeldet vor dem Spiel in Frankfurt aber erneut einige Ausfälle.

Gegen Top-Mannschaften oder solche, die es gerne wieder wären, weiß sich der FC Augsburg in dieser Saison zu wehren. Einzig der Ertrag blieb unter Enrico Maaßen häufig auf der Strecke. In den jüngsten sieben Liga-Spielen, darunter die Gast-Auftritte in München oder Leipzig, war der FCA sechsmal in Führung und nur einmal, beim 2:1 gegen Bremen, als Sieger vom Feld gegangen.

"Das ist natürlich brutal ärgerlich", weiß Maaßen. Jene verspielte Punkte sind es, die den Augsburgern aktuell noch zur Planungssicherheit für die kommende Saison fehlen. Fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16 sind okay, es könnten aber längst schon mehr sein. Und: Nun warten die kniffligen Aufgaben in Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr LIVE! bei kicker) und dann zuhause gegen Union Berlin. "Wir wollen so schnell wie möglich den Deckel drauf machen, und brauchen dafür in jeder Woche eine Top-Leistung", sagt der Trainer.

Verzichten muss er erneut auf Topscorer Mergim Berisha (Sprunggelenk) und Torhüter Rafal Gikiewicz (Schulter), auch Fredrik Jensen (Schlag auf den Knöchel) und Iago (strukturelle Verletzung) fehlen mindestens am Wochenende. Dafür kehren mit Kelvin Yeboah (nach Außenbandriss) und Niklas Dorsch (Nasen-OP) zwei potenzielle Unterschiedsspieler zurück. Dorsch, lobt Maaßen, helfe mit "seiner Aura, seiner Qualität". Besonders in der heißen Endphase der Saison.

Maaßen will Frankfurt "nicht starkreden"

Angeschlagene Frankfurter, die sogar seit acht Spielen auf einen Sieg im Oberhaus warten, will Maaßen "nicht starkreden", aber "das ist trotzdem eine Mannschaft, die in der Champions League gespielt hat".

Braucht es also jetzt vielleicht mal einen Rückstand, um die Sieglos-Serie von sechs Partien zu beenden? Nicht ganz, erklärt Maaßen, spricht aber wohl von einem "Entwicklungspunkt für uns". Dass "wir dranbleiben" nach Führungen wie in München oder Leipzig oder zuletzt gegen Stuttgart. Dass "wir das zweite Tor schießen, das dritte Tor schießen". Oder eben "konzentrierter verteidigen", wenn der Gegner Druck macht. "Das schaffen wir im Moment noch nicht, damit beschäftigen wir uns."