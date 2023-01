Maaßen: "Sie haben Feuer, Lust und gute Qualität"

Den FC Augsburg erwartet ein knackiger Start ins Pflichtspieljahr. Den Auftakt macht die Reise nach Dortmund am Sonntag, danach geht es in der englischen Woche daheim gegen Mönchengladbach und nach Freiburg. Gut möglich, dass alle fünf Neuzugänge bereits in Dortmund im Kader stehen, wie Trainer Enrico Maaßen am Freitag preisgab.

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen fährt selbstbewusst nach Dortmund. IMAGO/Krieger