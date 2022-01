Maaßen: "In Summe sehr ärgerlich"

Nach drei Spielen ohne Niederlage hat Borussia Dortmund II wieder ein Spiel verloren. Beim 0:2 in Saarbrücken erkannte BVB-Coach Enrico Maaßen gleich einige Mängel.

"Sehr ärgerlich für uns", fasste Maaßen die 90 Minuten im Saarbrücker Ludwigspark zusammen. Sein Team tat sich gegen kollektiv arbeitende Gastgeber zunächst schwer, ins Spiel zu finden. "Es hat uns ein bisschen die Tiefe und Bewegung in der vordersten Linie gefehlt. Wir haben nicht so richtig Tempo ins Spiel bekommen", ärgerte sich der 37-Jährige. "In Summe wäre es sicher in Ordnung gewesen, wenn Saarbrücken zur Pause geführt hätte."

Das gelang dem FCS allerdings erst im zweiten Durchgang, wenige Minuten nach Wiederanpfiff - ironischerweise der Auftakt für die beste Phase der Gäste aus Dortmund. "Nach dem 1:0 waren wir bis zum 2:0 die bessere Mannschaft. Da hätten wir verdient gehabt, das 1:1 zu erzielen", so Maaßen, der den vergebenen Großchancen seines Teams hinterhertrauerte. Allein Berkan Taz hätte den Aufsteiger zum Ausgleich führen können - stattdessen lief die Borussia in einen Konter, der im 0:2-Endstand mündete. "In Summe zwei ganz einfache Fehler gemacht", sagte Maaßen mit Blick auf die beiden Gegentore. "Deswegen kannst du bei einer Spitzenmannschaft wie Saarbrücken nicht gewinnen."

Chance zur Wiedergutmachung bietet sich am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann gastiert der VfL Osnabrück im Stadion Rote Erde. Zwei Zähler trennen die beiden Tabellennachbarn vor diesem Duell.

Vorschau: Borussia Dortmund II - VfL Osnabrück