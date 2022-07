Maaßen: "Ich weiß, wie schwer es für den Bundesligisten ist"

Mit den Außenseitern Drochtersen-Assel und Rödinghausen ärgerte Enrico Maaßen schon Größen des deutschen Fußballs. Nun tritt der neue Trainer des FC Augsburg bei seinem Pflichtspieldebüt erstmals in der Favoritenrolle an.

2017 mit Drochtersen-Assel ein 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach, 2018 nach einem Erstrundensieg gegen Dynamo Dresden ein 1:2 gegen den FC Bayern mit Rödinghausen. Maaßen schnupperte an Sensationen, nun will er sie am Sonntag (15.30 Uhr) bei BW Lohne unbedingt vermeiden. "Ich weiß, wie schwer es für jeden Bundesligisten ist", sagt Maaßen mit Bezug auf den Evergreen "David gegen Goliath." Aus Profisicht merkt er an: "Der Pokal ist ein Wettbewerb, in dem man so weit wie möglich kommen möchte. Es geht um zusätzliches Geld, das der Verein generieren kann."

Maaßen verzichtet auch deshalb auf Experimente, das Tor wird mit Rafal Gikiewicz die Nummer 1 hüten. Verzichten muss er vom Stammpersonal auf die verletzten Niklas Dorsch, Ruben Vargas und Reece Oxford. Dafür dürfte Neuzugang Elvis Rexhbecaj sofort den Sprung in den Kader schaffen. "Er ist ein Box-to-box-Spieler mit einer guten Mentalität. Ich warte ab, wie er sich im Training präsentiert. Ist Elvis frisch, ist er ein Kandidat für die Startelf."

Abgearbeitet ist Maaßens Wunschliste mit Rexhbecaj noch nicht. "Ein weiterer Offensivspieler würde uns sicher guttun", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. Auch gegen einen weiteren Mittelfeldspieler hätte er nach Dorschs Ausfall sicher nichts einzuwenden. Gegner Lohne attestiert Maaßen eine Euphorie durch den Aufstieg in die Regionalliga, durch hochkarätige Testspielgegner wie die PSV Eindhoven oder Groningen sei Lohe gut vorbereitet. "Für sie ist es das Spiel des Jahres." Maaßens Ziel: Nur in der Vor- nicht in der Rückschau. Als Favorit zählt nur der Einzug in die nächste Runde.