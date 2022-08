Maaßen gibt Update zu Uduokhai - und kritisiert Kabak

Der FC Augsburg hat auch das Auswärtsspiel in Sinsheim verloren. Trainer Enrico Maaßen über die fehlenden Torchancen - und eine fehlende Gelbe Karte.

Eines hatten Elvis Rexhbecaj, Maximilian Bauer, Stefan Reuter und Enrico Maaßen am frühen Samstagabend gemeinsam: Sie alle erkannten, dass dem FC Augsburg beim 0:1 in Sinsheim die Torchancen fehlten. Im wahrsten Sinne: Nicht ein einziges Mal wurde der FCA gefährlich, nur einen harmlosen Abschluss des eingewechselten Florian Niederlechner musste TSG-Keeper Oliver Baumann parieren.

"Was uns gefehlt hat, war die Genauigkeit, auch die Ruhe, aus dem Ballbesitz was Zählbares zu machen", analysierte Trainer Maaßen. "Was wir nicht gut gemacht haben, war das Absichern unserer eigenen Angriffe, da sind immer wieder nach einfachen Ballverlusten Kontersituationen entstanden." Einen davon nutzte Hoffenheim zum wunderschön herauskombinierten Treffer des Tages von Dennis Geiger.

Ich will Druck, ich brauche Druck. Wir spielen Bundesliga, da wird jedes Spiel schwer. Elvis Rexhbecaj

Unterm Strich steht der FCA nach einem knackigen Auftaktprogramm nun mit drei Punkten aus vier Spielen da. Am Sonntag wartet das wichtige Heimspiel gegen Hertha BSC: "Druck ist im Fußball immer da", sagte Rexhbecaj, der gegen die TSG notgedrungen auf die Sechs gerückt war. "Ich will Druck, ich brauche Druck. Wir spielen Bundesliga, da wird jedes Spiel schwer."

Wie auch die Lage im Augsburger Lazarett. Mit Reece Oxford, Felix Uduokhai und Niklas Dorsch fehlen gleich drei Schlüsselspieler, auch für Robert Gumny (krank) und André Hahn (Bänderdehnung) reichte es am Samstag nicht. "Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann", erklärte Maaßen zum Angreifer.

Uduokhai muss wahrscheinlich nicht operiert werden

Uduokhai muss mit seinem Syndesmoseriss aller Voraussicht nach nicht operiert werden, "dadurch gewinnen wir vielleicht ein, zwei Wochen", so Maaßen, eine genaue Prognose steht noch aus. In den kommenden Wochen soll immerhin Oxford langsam wieder ins Teamtraining einsteigen.

Ob Fredrik Jensen ausfällt, ließ sich bis jetzt noch nicht sagen. Der Finne musste in der Schlussphase nach einem heftigen Check von Ozan Kabak benommen ausgewechselt werden, es besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Schiedsrichter Tobias Welz zückte keine Gelbe Karte, was die Augsburger Bank in Rage brachte, woraufhin André Breitenreiter wiederum gegen Maaßen wütete. "Er hat sich beschwert, dass wir uns aufregen", erläuterte Maaßen später. "Aber wenn man sich die Situation anguckt, wie er ihn abräumt… Das war durch den Mann, das ist gesundheitsschädigend."