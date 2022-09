Maaßen erklärt Pepi-Leihe: "Dann ging die Geschichte mit Mergim auf"

Der FC Augsburg war vor Transfer-Schluss wie erwartet aktiv, allerdings vor allem auf der Abgangsseite. Enrico Maaßen über die letzten Maßnahmen.

Wer sich in zwei Bundesliga-Spielen in Folge insgesamt nur eine richtige Torchance erspielt, der hat nicht nur ein Stürmerproblem. Das weiß natürlich auch Enrico Maaßen, der das 0:1 in Hoffenheim mit seiner Mannschaft "sehr kritisch" aufgearbeitet hat.

"Wenn es Richtung Tor geht, brauchen wir mehr Ruhe", erklärt der Trainer und meint die etlichen, überflüssigen Ballverluste im letzten Drittel. "Das ist tödlich, das darf uns nicht passieren. Wir brauchen mehr Ruhe, auch mehr Qualität." Seine Jungs müssten eben erkennen, wann der berühmte "Tritt auf den Ball" notwendig sei, und wann sie "mit Punch in die Box gehen" müssten. Maaßen verspricht: "Wir haben daran gearbeitet, dass wir schneller und zielstrebiger Richtung Strafraum spielen."

Das soll direkt am Sonntag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu sehen sein. Mit einer wieder mal veränderten Offensive. In Sinsheim hatte neben Ermedin Demirovic noch Ricardo Pepi (kicker-Note 5) begonnen, nun dürfte dort gleich Neuzugang Mergim Berisha starten.

Ich finde, dass das ein guter Schritt ist. Maaßen über Pepi

Pepi, mit 16 Millionen Euro Ablöse der unangefochtene Augsburger Rekordeinkauf, ließ sich auf eigenen Wunsch für ein Jahr in die Eredivisie zum FC Groningen verleihen, um dort Spielpraxis zu erhalten und die WM-Chance zu wahren. Von einer "guten Liga für junge Spieler" spricht Maaßen. "Ich finde, dass das ein guter Schritt ist." Pepi, erklärt der Trainer, habe die Initiative ergriffen und diesen Wechsel vorgeschlagen: "Wir haben gesagt, dass es, wenn wir auf der Stürmerposition nichts gemacht hätten, ausgeschlossen wäre. Dann ging die Geschichte mit Mergim auf."

Hahn und Gumny sind zwei neue Optionen

Weil U-21-Europameister Berisha mit Kaufoption von Fenerbahce ausgeliehen werden konnte, durfte Pepi nach einem halben Jahr beim FCA vorübergehend wieder gehen. "Es bringt ihm nichts, bei uns zu sein, wenn er merkt, dass es ihm schwerfällt; dass er um die Chance bangt, zur WM zu fahren", sagt Maaßen. "Er ist ein sehr junger Kerl und hat sich ordentlich entwickelt, er hat den Startelfeinsatz in Hoffenheim ja nicht geschenkt bekommen." Aber dennoch enttäuscht - mal wieder. In den Niederlanden gehe es etwas weniger physisch zu, das käme Pepi zugute. "Ich hoffe, dass er dort viel Spielzeit bekommt und zu seiner Stärke findet."

Diesen Wunsch könnte Maaßen so auch auf den Großteil seines Kaders übertragen, aktuell ist die Verletztenliste aber noch lang. Immerhin kehren mit André Hahn und Robert Gumny zwei Optionen in den Kader zurück, für Fredrik Jensen reicht die Zeit nach der in Sinsheim erlittenen Kopfverletzung wohl nicht. Frederik Winther "braucht noch zwei, drei Wochen", Niklas Dorsch und Reece Oxford sowieso.