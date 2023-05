Maaßen: "Die Mannschaft weiß um die Brisanz"

Seit Monaten hält sich der FC Augsburg von den Abstiegsplätzen fern. Damit dies auch nach dem letzten Spieltag so bleibt, braucht die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen am Samstag bei Borussia Mönchengladbach ein Unentschieden, um nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.

Wie zu Beginn einer jeden Pressekonferenz standen die Spieler im Mittelpunkt, die nicht dabei sind: der gesperrte Felix Uduokhai, die verletzten Fredric Jensen und Iago. Der scheidende Torwart Rafal Gikiewicz fand keine Erwähnung mehr, bei angeschlagenen Spielern wie Mads Pedersen, Ruben Vargas und Mergim Berisha hofft Maaßen zwar auf eine Punktlandung, viel lieber wollte er aber das gesamte Team und die fitten Spieler in den Vordergrund stellen: "Wenn sie nicht dabei sein können, werden es andere richten. Wir brauchen fitte Spieler, die rennen und kämpfen können."

Intensität, Leidenschaft und Mut gefragt

Am Wochenrhythmus ändert Maaßen nach dem sonntäglichen 0:3 gegen Borussia Dortmund nichts. Zwei Tagen Regeneration folgen drei Tage Vorbereitung auf das Spiel. "Die Mannschaft weiß um die Brisanz, der nötige Fokus ist da, wir müssen aber auch die Lockerheit beibehalten", erzählte der Trainer, der mit Blick auf die anderen Spiele sagt: "Es ist nötig, dass wir einen Punkt holen. Wir müssen davon ausgehen, dass Stuttgart und Bochum ihr Spiel gewinnen (gegen Hoffenheim bzw. Leverkusen, Anm. d. Red.)." Dafür gelte es, in Mönchengladbach den nötigen Mix aus Intensität, Leidenschaft, Mut, aber auch Cleverness zu finden. "Ich bin vollkommen von der Mannschaft überzeugt und davon, dass wir dort gewinnen können, wenn wir unsere beste Leistung abrufen."

Die aktuelle Auswärtsschwäche mit nur drei Remis in den vergangenen zwölf Partien sieht Maaßen nach wie vor nicht als dramatisch, oft hätten Kleinigkeiten gefehlt. Dass seine Mannschaft nun liefern muss, sieht er als Vorteil. Die jungen Spieler wie Arne Engels, Dion Beljo oder Renato Veiga würden gut mit der Drucksituation umgehen, insgesamt sei die Mannschaft sehr reflektiert. "Wir werden nichts künstlich aufbauschen. Jeder weiß, worum es geht." Mönchengladbach, für das es um nichts mehr geht, sei deswegen aber kein dankbarer Gegner. "Nein, das glaube ich nicht", sagte Maaßen.

Mit dem Szenario Relegation und die Vorbereitung darauf hat er sich nach eigener Aussage nicht beschäftigt. Gelingt der Klassenerhalt, werde sich das Team am Sonntag zur Regeneration treffen, der Montag sei frei. Vor dem Urlaub stünden dann abschließende Checks am Dienstag und Mittwoch an.