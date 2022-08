Der Pflichtspielauftakt ist mit dem 4:0 im DFB-Pokal bei Regionalligist BW Lohne geglückt. Echte Rückschlüsse auf den Bundesligastart gegen den SC Freiburg lässt dieser Sieg jedoch nicht zu. Spieler und Trainer des FC Augsburg bewegen sich zwischen Erleichterung, Zuversicht und Realismus.

Erst pfui, dann hui, so lässt sich Augsburgs 4:0 am Sonntagnachmittag nach torloser erster Hälfte zusammenfassen. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, es in der zweiten Halbzeit dann besser gemacht", analysierte André Hahn treffend. "Nach dem erlösenden 1:0 lief es deutlich besser für uns." Arne Maier mit einem direkt verwandelten Freistoß ins kurze Torwarteck löste den Knoten, die Joker Fredrik Jensen, Flo Niederlechner und Maurice Malone erhöhten zum am Ende standesgemäßen Sieg.

"Die Räume waren eigentlich da, die Intensität aber nicht so hoch wie gewünscht", benannte Felix Uduokhai die Defizite der ersten 45 Minuten und zählte zudem ein zu niedriges Tempo, fehlende Passschärfe und das zu lasche Gegenpressing auf. Immerhin: "Positiv war die Leistungssteigerung nach der Halbzeit."

Am Ende blieb die Erleichterung. "Im Pokal zählt das Weiterkommen", sagte Trainer Enrico Maaßen, "der erste Schritt ist immer der schwerste". Zur Erleichterung gesellte sich jedoch Zuversicht. "Absolut!", antwortete Uduokhai bestimmt auf die Frage nach dieser. Seine Begründung: "Es macht wirklich Spaß, wir haben einen klaren Plan, wie wir Fußball spielen wollen. Jeder kennt seine Aufgaben, die Harmonie im Team ist gut."

Gesunder Realismus bei Niederlechner und Co.

Das alles klingt gut, garantiert aber noch keine Punkte zum Start gegen Freiburg. Deshalb würzten die Spieler ihre Aussagen mit gesundem Realismus. "Man muss ehrlich sein: Am Wochenende kommt Freiburg, da wird man sehen, wo wir stehen", relativierte Florian Niederlechner, Uduokhai pflichtete ihm bei: "Wir hatten noch kein Bundesligaspiel, können uns alles schönreden, aber nächste Woche muss es klappen." Es bleibt bis Samstag trotz des Pokalsiegs eine Reise ins Ungewisse.