Maaßen: "Der Elfmeter zum Schluss war Wahnsinn"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams an diesem 6. Bundesliga-Spieltag ...

SV Werder Bremen - FC Augsburg 0:1 (0:0)

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Ruhe reingekriegt. Wir bekommen den Gegentreffer, als wir mehr Kontrolle haben. Aber insgesamt haben wir das Spiel nicht so sauber nach vorne getragen, dass wir klare Torchancen erspielen. Dass man am Ende die letzte Chance nicht reinmacht, gehört auch zum Fußball dazu."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Das war ein sehr wichtiger Sieg, das gibt Auftrieb. Wir waren wahnsinnig leidenschaftlich, sind viel Risiko gegangen, das hat sich ausgezahlt. Der Elfmeter zum Schluss war Wahnsinn, aber gegen alle Widerstände hält Gikiewicz den Ball."