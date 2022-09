Maaßen: "Dann wird es auch für Bayern nicht einfach"

Geht es nach dem FC Augsburg, heißt es beim FC Bayern am Samstagnachmittag "aller schlechten Dinge sind vier". In den jüngsten drei Bundesligaspielen gewann der Rekordmeister nicht, Augsburg möchte diese Serie fortsetzen.

"Es ist ein Spiel wie jedes andere, es geht um drei Punkte", sagte Trainer Enrico Maaßen zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstag, um sogleich anzufügen: "Wir spielen gegen den Deutschen Meister, also ist es irgendwie schon etwas Besonders."

Umschaltmomente konsequent und zielstrebig ausspielen

Egal was, um eine Chance zu haben, müssen die Augsburger an das jüngste 1:0 bei Werder Bremen anknüpfen und sich vermutlich nochmal steigern. "Wir brauchen unsere bestmögliche Leistung", weiß Maaßen. Das Rezept für eine mögliche Überraschung? Leidensfähig beim zu erwartenden Ballbesitz der Bayern sein, kompakt verteidigen, wenn sein Team hinten reingedrängt werde, die Umschaltmomente konsequent und zielstrebig ausspielen. "Wir werden die ein oder andere Möglichkeit bekommen. Wenn wir diese nutzen und in Führung gehen, dann wird es auch für den FC Bayern nicht einfach zu gewinnen", prophezeit Maaßen.

Nicht in die Karten schauen ließ er sich, wie er die Partie taktisch angehen möchte. In Bremen wählte er eine Viererkette und eine sehr offensive Außenrichtung mit vier Offensivspielern. Das klappte gut, andererseits bieten sich gegen die Münchner eine kompakte Dreierreihe und ein verdichtetes Zentrum an. "Der Charakter dieses Spiels wird anders als in Bremen", vermutet der Trainer.

Personell kann er auf einen unveränderten Kader zur Vorwoche zurückgreifen. Während die Rückkehr der langzeitverletzten Innenverteidiger Reece Oxford und Felix Uduokhai nach wie vor nicht absehbar sei, rechnet der Coach mit der Rückkehr von Niklas Dorsch ins Mannschaftstraining optimalerweise in zwei Wochen, also nach dem Länderspiel-Break. Für diese Pause plant der FCA ein Testspiel in Augsburg, Datum und Gegner sind allerdings noch nicht offiziell.

"Wir haben eine Möglichkeit, wenn wir ans Maximum kommen"

Vorher zählt es gegen die Bayern. "Wir haben eine Möglichkeit, wenn wir ans Maximum kommen, läuferisch und emotional", glaubt Maaßen. Ein viertes siegloses Spiel wäre die Krise der Bayern und gleichzeitig der überraschende Erfolg des FC Augsburg.