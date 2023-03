Maaßen: "Dafür brauchen wir uns nicht entschuldigen"

Der FC Augsburg hat seine Heimserie ausgebaut und sich von den Abstiegsrängen distanziert. Kritik kam dennoch aus den eigenen Reihen.

In einem Punkt waren sich alle Beteiligten am späten Samstagnachmittag einig: schön ist was anderes. Das konnte dem FC Augsburg nach dem vierten Heimsieg im vierten Heimspiel des Jahres aber etwas egaler sein als den Bremern, die sich über eine vermeidbare Niederlage ärgerten.

Der FCA hat sich nun auf acht Punkte von den Abstiegsplätzen davongestohlen und darf vor der Herkulesaufgabe in München am kommenden Wochenende erstmal durchschnaufen. "Es gibt dir ein gutes Gefühl, wenn man ein bisschen Abstand zur gefährlichen Zone hat", freute sich Enrico Maaßen, auch wenn Routinier Julian Baumgartlinger gleich mal mahnte: "Es ist nur so lange beruhigend, bis man dann auch wieder nachlegt."

In einem von eklatanten Aussetzern geprägten Spiel hatte der FCA "das Quäntchen Glück" auf seiner Seite. "Wir haben alles reingeworfen", lobte Maaßen zwar, merkte aber auch gleich selbstkritisch an: "Wir haben heute nicht gut Fußball gespielt, viele einfache Fehler gemacht, den Gegner eingeladen. Was Ole (Werner, Anm. d. Red.) sagt, ist richtig: das eine oder andere Tor hätten wir heute bekommen müssen, weil wir einfach nicht sauber genug waren."

Das war ein richtig dreckiger Sieg Enrico Maaßen

Weil Werder aber nur einen der Böcke zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzte, bleibt die Augsburger Heim-Weste weiß. "Das war ein richtig dreckiger Sieg", so Maaßen. "Für drei Punkte brauchen wir uns nicht entschuldigen."

Klappt es nun auch mal auswärts? Vier Heimsiegen stehen im Jahr 2023 schließlich vier Auswärtsniederlagen gegenüber. "Wir machen es im Moment einfach auswärts nicht gut", erkannte Ermedin Demirovic an. "Dann kommen wir her und müssen. Ich glaube, dieser Druck hat uns noch ein bisschen mehr angespornt."

Die eine Serie hält also, die andere darf gerne am Samstag beendet werden. Warum nicht in München? Schließlich hatte der FCA in der Hinrunde beim 1:0 gezeigt, wie er die Bayern ärgern kann.