Maaßen attestiert Veiga ein "sehr ordentliches" Debüt

Positive Erkenntnisse brachte das 1:3 beim FSV Mainz so gut wie keine für den FC Augsburg, der auswärts nun seit sechs Partien ohne Sieg und mit nur einem Punkt ist. In den vergangenen sieben Gastspielen kassierte er zudem immer mindestens zwei Gegentreffer, was ein neuer Vereinsnegativrekord in der Bundesliga ist. Immerhin: Renato Veiga feierte sein Debüt.

Ganz zum Ende des Wintertransferfensters sicherte sich der FC Augsburg noch die Dienste von Renato Veiga. 200 000 Euro Leihgebühr flossen für die zunächst bis 31. Dezember befristete Anstellung an Sporting Lissabon. Allerdings sicherte sich der FCA eine Kaufoption. Kaum in Augsburg angekommen, musste sich der Kapitän der portugiesischen U 20 gedulden, eine Rotsperre aus seinem letzten Ligaspiel für Sporting B verhinderte eventuell ein früheres Debüt. In Mainz war es dann soweit, jedoch nicht auf Veigas Stammposition.

Eigentlich spielt der 19-Jährige am liebsten auf der Sechs, ist beim FCA jedoch auch als Alternative für links hinten vorgesehen. Dort ersetzte er in Mainz den angeschlagenen Mads Pedersen. "Positiv" nannte Manager Stefan Reuter Veigas Premiere, "sehr ordentlich" urteilte Trainer Enrico Maaßen. Die Entscheidung sei pro Veiga gefallen, um einen zusätzlichen großen Spieler in der Defensive zur Verfügung zu haben. Letztlich agierte der Neuzugang in seinen 61 Minuten unauffällig. Er hatte 38 Ballaktionen, spielte 20 Pässe, von denen überschaubare 65 Prozent einen Mitspieler fanden. Er gewann 66,67 Prozent seiner Zweikämpfe, schlug eine Flanke und lief 8,11 Kilometer.

Mit 19 Jahren und 197 Tagen schaffte es der Portugiese gerade noch in die Top-Ten der jüngsten Augsburger Debütanten. An der Spitze dieses Rankings steht der mittlerweile bei der SpVgg Greuther Fürth spielende Simon Asta, der am 12. Mai 2018 gerade einmal 17 Jahre und 107 Tage alt war. Dahinter rangiert Aaron Zehnter, der erst vor gut einer Woche mit 18 Jahren und 95 Tagen zum ersten Mal Bundesligaluft schnupperte.

Veiga verfügt allerdings über ähnlich wenig Profierfahrung wie Zehnter. Bei Sporting Lissabon saß er lediglich je einmal in Liga, Pokal und Ligapokal auf der Bank, immerhin listet die Statistik 13 Einsätze in der Youth League für ihn auf. Nun geht es darum, beim FCA konstant zum Profiteam zu gehören und weitere Einsätze zu sammeln.