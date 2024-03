Maak im Interview: "Es war komischerweise nie Weltuntergangsstimmung"

Matthias Maak erlebte mit Lustenau bisher eine schwierige Saison. Die Vorarlberger haben im kommenden Spiel gegen die WSG Tirol aber erstmals seit dem sechsten Spieltag die Chance, sich vom Tabellenende zu verabschieden.

Den Negativlauf seines Teams von nur drei Punkten aus den ersten 17 Ligaspielen sah Lustenau-Kapitän Matthias Maak hauptsächlich aus der Ferne. Der 31-Jährige fehlte aufgrund von Bandscheibenproblemen seit dem siebenten Spieltag und stieg erst zur Frühjahrssaison wieder ins Spielgeschehen ein. Seitdem läuft es bei den Vorarlbergern auch wieder besser.

Im Interview mit dem kicker spricht Maak unter anderem über die schwierige Zeit im Tabellenkeller, seine Rolle als Kapitän und den langersehnten ersten Saisonsieg in der Bundesliga.

Herr Maak, wie geht es Ihnen nach Ihrer Rücken-OP im Oktober?

Wir haben das alles richtig gut durchgeplant beziehungsweise unsere medizinische Abteilung. Da ist wirklich alles optimal gelaufen und ich muss den Hut ziehen vor Herrn Dr. Gabl und seinem Team. Wie das der Verein und die medizinische Abteilung gelöst haben, war schon richtig gut.

Sie sind also beschwerdefrei?

Natürlich zwickt es hin und wieder, aber das ist wirklich nur ein Zwicken und nicht vergleichbar mit den Schmerzen, die ich hatte. Von dem her bin ich wirklich froh, wie das verlaufen ist.

Bis zu Ihrer Verletzung hat Lustenau aus den ersten sechs Bundesligaspielen nur zwei Punkte geholt. Haben Sie mit so einem schwierigen Start gerechnet?

Wenn ich ehrlich bin, auf keinen Fall. Das hat, glaube ich, keiner so am Schirm gehabt. Vor allem nach der letzten Saison, wo es wirklich optimal gelaufen ist. Natürlich war damals das Glück ein bisschen auf unserer Seite, so ehrlich muss man auch sein. Ich glaube nicht, dass irgendwer damit gerechnet hat, dass wir uns heuer so schwertun. Wir haben gewusst, dass es keine einfache Saison wird, aber trotzdem, dass es so wird, hat sich keiner gedacht.

Nach Ihrer Verletzung ging es allerdings noch schlimmer weiter - in zwölf Spielen ohne Sie setzte es elf Niederlagen und nur ein Remis. Wie geht es einem Kapitän, wenn er seiner Mannschaft in so einer Phase nicht helfen kann?

Es ist brutal, wirklich. Du willst helfen, aber du kannst einfach nicht. Das positive Zureden ist einfach nicht das gleiche wie, wenn du selbst am Platz stehst und helfen kannst. Du willst es zwar mit Gesprächen lösen, aber im Endeffekt kannst du es einfach nicht vergleichen.

Es hat sich schon jeder schwer hinterfragt. Matthiaas Maak über den Negativlauf mit Lustenau

Wie war die Stimmung in der Mannschaft in dieser Phase?

Es war komischerweise nie Weltuntergangsstimmung, weil wir irgendwo gewusst haben, du kannst nicht innerhalb von zwei Monaten komplett das Fußballspielen verlernen. Natürlich waren wir großteils selber schuld. Einige Sachen waren auch gegen uns, aber das ist halt so im Fußball und geht nicht nur uns so. Es hat sich schon jeder schwer hinterfragt. Es hat ja kaum wer bis auf den Schierli (Anm. Torhüter Domenik Schierl) konstant Leistung gebracht. Von dem her waren wir alle sehr selbstkritisch, aber doch irgendwie positiv, dass wir das schaffen können. Vor allem mit der Punkteteilung - das ist ja unser großes Plus in dieser Saison, so ehrlich muss man auch sein. Sonst wäre das ganze Unterfangen ganz, ganz schwierig geworden. Unser Ziel war es, bis zur Punkteteilung so gut wie möglich zu punkten. Das haben wir dann am Ende auch ganz ordentlich gemacht und noch das Bestmögliche rausgeholt nach dem verkorksten Herbst.

Wie nah waren Sie während Ihrer Verletzung an der Mannschaft? Haben Sie sich trotz Ihrer Verletzung zusätzlich in der Pflicht gesehen, die Mannschaft auf den richtigen Weg zu bringen?

Ja, schon. Ich habe versucht, so nah wie möglich dabei zu sein. Jeder Spieler weiß, wenn du verletzt bist, hast du mehr oder weniger dein eigenes, individuelles Programm und deshalb war es nicht ganz so leicht, aber ich habe geschaut, dass ich oft bei der Mannschaft und bei den Besprechungen dabei bin. Umso schwieriger war es, das Ganze von außen zu verfolgen. Es hat schon leichtere Zeiten gegeben, sagen wir so.

Positiven Umschwung brachte dann Neo-Coach Andreas Heraf und Ihr Comeback. Im ersten Spiel im Frühjahr gab es für Sie den ersten Kurzeinsatz und auch den ersten Ligasieg in dieser Saison. Wie groß war die Erleichterung?

Enorm. Wir haben zwar gewusst, dass nicht alles verloren ist, wenn wir zum Frühjahrsstart mit einer Niederlage beginnen, aber trotzdem war es für uns wichtig, dass wir positiv reinstarten. Das Gefühl von einem Sieg gibt dir einfach enormen Auftrieb. Für mich persönlich war es auch top. Es gibt schlimmere Verletzungen, aber es waren dann ja trotzdem glaube ich, fünf Monate, die ich gefehlt habe. Man hat schon gemerkt, dass die Erleichterung im ganzen Verein groß war, so in der Art: Wir sind noch am Leben und wir können es.

Danach folgten zwei Niederlagen, zwei Unentschieden und ein weiterer Sieg. Was läuft seit dem Frühjahr besser?

Wir sind einfach defensiv stabiler. Wir lassen doch, wenn man jetzt einmal das Salzburg-Spiel ausnimmt - wo man auch sagen muss, dass Salzburg zwei, drei, vier Klassen über uns ist - viel weniger zu als im Herbst. Das war auch der Fokus des Trainers, dass wir uns da fangen. Denn mit dem Toreschnitt gegen uns, den wir hatten, ist es eigentlich unmöglich, dass du die Liga hältst.

Im nächsten Spiel gegen die WSG Tirol hat Ihre Mannschaft im direkten Duell die Chance, das Tabellenende erstmals seit dem sechsten Spieltag zu verlassen. Wie groß ist die Motivation?

Natürlich ist das ein Thema bei uns, aber wir wissen schon auch, dass es das wichtigste ist, dass wir Mitte Mai da hinten nicht mehr drin sind. Jeder, der den Modus schon einmal gespielt hat, weiß, dass es ein Überlebenskampf bis zum letzten Spieltag ist. Auf das sind wir schon eingestellt, dass wir nicht Ende April schon die Hände in die Höhe reißen können. Das wird beinhart. Aber natürlich, das sind kleine Schritte, wenn du gegen Tirol einen Sieg einfährst und sagen kannst `Wir haben einmal eine Mannschaft hinter uns`. Aber das heißt im Endeffekt noch absolut gar nichts.

Es gibt Gespräche mit Lustenau über einer Vertragsverlängerung, aber noch nichts zu vermelden. Es schaut aber ganz gut aus. Lustenau-Kapitän Matthias Maak über seine Zukunft

Beim Sieg gegen BW Linz zum Abschluss des Grunddurchgangs haben Sie Ihr 100. Spiel für Lustenau bestritten. Was zeichnet den Verein für Sie aus?

Ich bin damals nach einer für mich persönlich schwierigen Zeit hierhergekommen. Ich hätte ehrlicherweise nicht geglaubt, dass ich so lange bei diesem Verein bin. Aber mir sind die Menschen, die hier arbeiten, der Verein, Lustenau und generell Vorarlberg richtig ans Herz gewachsen. Das ist für mich auch irgendwo ein Zeichen, dass ich das Ganze nicht so schlecht gemacht habe, seit ich da bin. Ich glaube, dass der Verein auch weiß, was er an mir hat und genauso umgekehrt. Ich bin dem Verein wirklich dankbar, dass ich hier die Chance noch einmal bekommen habe. Wir haben einiges gemeinsam erreicht, sei es der Bundesliga-Aufstieg oder die gelungene letzte Saison. Das war schon richtig cool und ich bin froh, dass ich da dabei sein durfte.

Ihr Vertrag endet im Sommer. Wie geht es danach weiter?

Es gibt schon Gespräche mit Lustenau über einer Vertragsverlängerung, aber noch nichts zu vermelden. Es schaut aber ganz gut aus.