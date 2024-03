Olympiakos schafft Wunder von Backa Topola - El Kaabis "Tor des Jahres"

Es ist gerade fünf Monate her, dass Olympiakos im Europa-League-Gruppenspiel bei Backa Topola nicht über ein 2:2-Remis hinausgekommen und sich mehr oder weniger zugunsten Freiburgs aus der Europa League verabschiedet hatte. Am Donnerstag lief es an Ort und Stelle ganz anders für die Griechen.

Denn ausgerechnet in jenem Stadion - Maccabi bestreit seine Europapokal-Spiele in Serbien - ging am Donnerstag der größte europäische Erfolg des griechischen Rekordmeisters über die Bühne. Nach der 1:4-Heimpleite gegen Maccabi Tel Aviv gelang Olympiakos ein sensationeller 6:1-Triumph und somit das Erreichen des Viertelfinals der diesjährigen Europa Conference League.

Der Triumph hat überwiegend einen Namen: José Luis Mendilibar, seines Zeichens der siebte Trainer bei Piräus in den letzten eineinhalb Jahren. Der 63-jährige Spanier heuerte vor knapp 40 Tagen in Piräus an und brachte in der 99-jährigen Vereinsgeschichte schon Historisches zu Stande: Noch nie hat sich Olympiakos europäisch im Monat März durchgesetzt.

El Kaabis Fallrückzieher erzwingt Verlängerung

Nur ein paar Monate vorher hat der Baske in Budapest als Trainer des FC Sevilla noch die Europa League gewonnen. Der Treffer des Marokkaners El Kaabi zum zwischenzeitlichen 4:1 erzwang nicht nur die Verlängerung und ermöglichte dadurch die beiden weiteren noch folgenden Treffer sowie das Viertelfinalticket; sein Fallrückzieher war zugleich eines der schönsten Tore des laufenden Wettbewerbs.

Olympiakos, das nur drei Stunden nach Ligakonkurrent PAOK auch das Viertelfinale erreichte, kann genauso wie die Nordgriechen auf ein "Heimfinale" hoffen. Das diesjährige Finale der ECL findet am 29. Mai in Athen statt.