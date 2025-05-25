Tennis

Tennis | French Open: Lys siegt glatt gegen gesetzte Stearns

Lys startet mit glattem Sieg gegen gesetzte Stearns

Erstes Spiel bei den French Open mit deutscher Beteiligung, erster Sieg. Eva Lys startet gegen eine gesetzte Spielerin perfekt ins zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Gab Peyton Stearns klar das Nachsehen: Eva Lys.

Eva Lys hat bei den French Open in Paris für eine Überraschung gesorgt und darf vier Monate nach ihrem starken Auftritt in Australien auf die nächste längere Grand-Slam-Reise hoffen. Die 23 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen die an Nummer 28 gesetzte US-Amerikanerin Peyton Stearns erstaunlich deutlich 6:0, 6:3 durch und erreichte erstmals die zweite Runde von Roland Garros.

"Das war beeindruckend, das war souverän. Stark!", sagte die frühere Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport.

Lys, die bei den Australian Open im Januar als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war und dort erst im Achtelfinale gegen Polens Topstar Iga Swiatek ausschied, trifft in ihrem zweiten Match auf die 18 Jahre alte Kanadierin Victoria Mboko (6:1, 7:6 gegen Lulu Sun aus Australien). In Runde drei könnte dann Paris-Olympiasiegerin Zheng Qinwen (China) auf die deutsche Nummer eins warten.

Stearns völlig von der Rolle

Gegen Stearns, die zuletzt als Halbfinalistin in Rom überrascht hatte, erwischte Lys einen glänzenden Start und fand sofort zu Sicherheit in ihrem Spiel. Stearns war allerdings auch eine dankbare Gegnerin und völlig von der Rolle, machte Fehler um Fehler. Nach nur 29 Minuten sicherte sich Lys den ersten Satz, in dem Stears 17 Unforced Errors fabrizierte.

Auch im zweiten Durchgang gelang Lys sogleich das Break zum 2:0, ließ Stearns dann aber zurück ins Spiel kommen. Weil die frühere College-Spielerin aber weiterhin in engen Situationen haarsträubende Fehler machte und Lys wieder klug spielte, sicherte sich die Weltranglisten-59. das vorentscheidende Break zum 5:3 und verwandelte nach 1:18 Stunden ihren vierten Matchball.

Siegemund schon ausgeschieden

Mit Laura Siegemund war zur Mittagszeit in Roland Garros eine weitere deutsche Spielerin im Einsatz. Die 37-jährige Schwäbin zog gegen Anna Bondar aus Ungarn nach engem ersten Durchgang am Ende mit 6:7 (2:7) und 3:6 den Kürzeren. Siegemund hatte vor dem Turnier aufgrund von Fußproblemen eine kurze Trainingspause eingelegt.

Keine Mühe hatte die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus, die die Russin Kamilla Rakhimova 6:1, 6:0 deklassierte. Viktorija Golubic aus der Schweiz rang die ehemalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (Tschechien) mit 3:6, 6:0, 6:4 nieder.

aho, SID

