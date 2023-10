Lys sorgt für große Überraschung

Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca für eine faustdicke Überraschung gesorgt und die an Nummer eins gesetzte Sorana Cirstea in zwei Sätzen geschlagen. Maximilian Marterer überraschte beim ATP-Turnier in Antwerpen den Franzosen Richard Gasquet.

Überraschte mit ihrem Zweisatzsieg: Eva Lys. IMAGO/Anca Tepei