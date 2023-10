Lys folgt Korpatsch ins Halbfinale von Cluj-Napoca

Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca das Halbfinale erreicht - und trifft dort auf Eva Lys.

Mit 3:6, 6:2, 6:4 sicherte sich Tamara Korpatsch gegen Daria Snigur aus der Ukraine das Halbfinal-Ticket beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca. Wie schon im Achtelfinale am Vortag kam die 28-Jährige schleppend ins Match, der erste Satz ging an Snigur. Danach drehte die Hamburgerin aber auf, gewann den zweiten Durchgang im Schnelldurchlauf und ließ die Gegnerin auch im dritten Satz nicht zurück ins Spiel kommen.

Eva Lys zog am Nachmittag mit einem klaren Sieg gegen Ekaterina Makarova aus Russland nach und sorgte so für ein deutsch-deutsches Halbfinale. Die 21-Jährige setzte sich gegen die Weltranglisten-213. letztlich klar mit 6:2, 6:2 durch. Damit steht auch fest, dass es auf jeden Fall ein Finale mit deutscher Beteiligung geben wird.