Lys erstmals für das Hauptfeld in Wimbledon qualifiziert

Drei Matches musste Eva Lys in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewinnen, nun steht die 22-Jährige erstmals im Hauptfeld des prestigeträchtigen Rasen-Turniers.

Erstmals in ihrer Karriere hat sich Eva Lys für das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon qualifiziert. Trotz Satzrückstand setzte sich die 22-Jährige gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova in der letzten Qualifikationsrunde durch, ein 4:6, 6:3, 6:4 sicherte ihr schließlich einen der letzten Plätze im 128-köpfigen Hauptfeld des Rasen-Turniers.

In den ersten beiden Qualifikationsrunden hatte Lys weniger Probleme, sowohl gegen Raluca Serban aus Rumänien sowie gegen die Französin Selena Janicijevic hatte sich die Hamburgerin in zwei Sätzen durchgesetzt.

Lys komplettiert deutsches Sextett

Beim ältesten Tennisturnier der Welt im Wimbledon, das am 1. Juli beginnt, schlagen damit in diesem Jahr gleich sechs deutsche Spielerinnen auf. Neben Lys nehmen auch die Wimbledon-Siegerin von 2018 Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund, Tamara Korpatsch und Jule Niemeier teil. Bei der Auslosung am Freitag (11 Uhr) entscheidet sich, mit wem es die Deutschen in der ersten Runde zu tun bekommen.