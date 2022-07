Lys erspielt sich Duell mit Niemeier - Thiem erkämpft zweiten Sieg 2022 - Murray im Schnelldurchlauf

Laura Siegemund ist in Budapest ebenso an ihrer Auftakthürde gescheitert wie Tamara Korpatsch in Lausanne und Dominik Koepfer in Newport. Qualifikantin Eva Lys folgte dagegen Jule Niemeier in die nächste Runde. Und auch Dominic Thiem durfte jubeln.

Fordert im Achtelfinale von Lausanne Jule Niemeier heraus: Eva Lys. IMAGO/ZUMA Wire