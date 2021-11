Lyon, Turin, Barcelona: Bundesliga-Trio trifft auf Schwergewichte

In der Champions League der Frauen stehen den deutschen Klubs echte Topspiele bevor. Während die TSG Hoffenheim beim Titelverteidiger FC Barcelona antritt, bekommt es der FC Bayern mit Rekordsieger Olympique Lyon zu tun. Der VfL Wolfsburg muss derweil bei Juventus Turin ran.

Für die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim stehen mit den beiden Champions-League-Begegnungen gegen den FC Barcelona zwei Höhepunkte der Vereinsgeschichte an. "Ich freue mich, dass wir gegen so einen Gegner spielen dürfen, das ist schon ein Geschenk", sagte Nicole Billa. Die Österreicherin war vergangene Saison Bundesliga-Torschützenkönigin und ist Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Die TSG fordert am Mittwoch im Estadi Johan Cruyff Barcelona und genau eine Woche später (jeweils 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause den Titelverteidiger.

Die Hoffenheimerinnen hatten zum Auftakt der Gruppenspiele 5:0 gegen die Däninnen von HB Köge gewonnen, dann aber ein 0:4 bei Arsenal Women FC kassiert. "Das Ziel ist, die K.o.-Phase zu erreichen, da sind wir noch im Rennen. Wir haben Arsenal noch zuhause. Wir werden uns vor niemandem verstecken und auch nicht die weiße Fahne hissen", sagte Trainer Gabor Gallai.

Bayern will Revanche nehmen

Am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt auch für den FC Bayern das erste große Highlight der Gruppenphase. Gegen Olympique Lyon haben die Münchnerinnen noch eine Rechnung offen: 2020 waren die Bayern im Viertelfinale nur knapp am siebenmaligen Titelträger gescheitert. "Vom spielerischen Niveau her sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe. Zudem haben wir als Bonus diesen extrem starken Teamzusammenhalt. Daher können wir selbstbewusst auftreten, furchtlos ins Spiel gehen und zeigen, was wir draufhaben", sagte Kapitänin Lina Magull, die ihr Team im Vergleich zum Aus gegen die Französinnen vor zwei Jahren deutlich verbessert sieht: "Wir sind weiter gereift und als Team gefestigt", sagte Magull: "Diese Mentalität haben wir als Mannschaft entwickelt: Uns ist bewusst, dass wir jedes Spiel gewinnen können."

Und weil es eben ein Champions-League-Kracher ist, bittet der Tabellenführer Lyon die Münchnerinnen, die nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Benfica Lissabon und einem 4:0 über BK Häcken zwei Zähler zurückliegen, im Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr) ins große Stadion, den Parc OL in Decines. Das Rückspiel am 4. Spieltag eine Woche später findet im beschaulichen FC Bayern Campus statt - dabei wäre es für Magull und Co. "natürlich ein Traum", ein solches Topduell auch mal in der Allianz Arena bestreiten zu dürfen.

Auch Wolfsburg darf im großen Juventus-Stadion ran

Ebenfalls im großen Juventus-Stadion empfangen die Turinerinnen am Dienstag (21.00 Uhr) den zweimaligen Champions-League-Sieger aus Wolfsburg. Es ist ein Vorgeschmack auf das Finale, das dort im kommenden Mai ausgetragen wird. Für den VfL gilt es in Norditalien die Tabellenführung zu bewahren. Nach einem 3:3 gegen Chelsea und einem 5:0 über Servette Genf liegt das Team von Trainer Tommy Stroot auf Rang eins der Gruppe A - einen Zähler vor Juventus.

Wer in Deutschland den Ton angibt, darum wird in dieser Hammerwoche auch noch gekämpft: Am Samstag (14 Uhr) steigt am 8. Bundesliga-Spieltag das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenführer FC Bayern und den Wölfinnen in München. Jammern über den heftigen Spielplan ist für Magull keine Option: "Es gibt nichts Schöneres, als sich mit solchen Gegnern zu messen und als Team solche Herausforderungen zu meistern."