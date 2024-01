Lyon schnappt sich wohl Benrahma

West Ham United und Olympique Lyon haben sich offenbar auf einen Transfer von Said Benrahma geeinigt, das berichten sowohl "The Athletic" als auch "L'Equipe". Demnach soll der 28-jährige Offensivmann, der in der laufenden Saison in 13 Premier-League-Einsätzen noch kein Tor erzielt hat (insgesamt 110 Spiele und 15 Treffer), per Leihe nach Frankreich wechseln. "The Athletic" spricht zudem von einer anschließenden Kaufpflicht. West Ham habe dem Algerier die Erlaubnis erteilt, für den Medizincheck nach Lyon zu reisen.