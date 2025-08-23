Videos

Match-Clip Ligue 1 23.08.2025

Lyon - Metz: 2:0 durch Tolisso in der 30. Minute

1:00Szene aus dem Spiel Lyon - Metz (Ligue 1 2025/26, 2. Spieltag).

kicker-Klassiker der Bundesliga
1:12
Als Sammer und Klopp aneinandergerieten
Highlights Champions League
6:29
Inter Mailand
1:2
FK Bodö/Glimt
Akanji-Fehlpass leitet Inter-Blamage ein: Bodö sensationell weiter
Match-Clip Champions League
0:29
Atletico Madrid
:
Club Brügge
Spektakulärer Reflex: Diese Oblak-Parade erinnert an Neuer
Gegen Real nun erneut gesperrt
1:15
Gegen Bayern: Als sich der gesperrte Mourinho in die Kabine mogelte
Wunschlos im Achtelfinale?
1:22
Arsenal? Blaswich: "Über die Bayern freuen wir uns genauso"
Schnellfragerunde
1:03
Wer ist in der Bayern-Kabine Ihr Ratgeber, Herr Karl?
Highlights Youth League
5:58
Eintracht Frankfurt
0:1
Sporting Lissabon
Krummes Eigentor lässt Sporting jubeln: SGE als letztes deutsches Team raus
kicker-Reporter Frank Linkesch aus Vancouver
1:16
Auftakt der Whitecaps geglückt: Müller mit Pech, Schonlau braucht Geduld
Leidenschaftliche Ansage
12:12
Kritik an Mourinho: Kompanys gesamtes Plädoyer gegen Rassismus im Video

Nach "geschmacklosem Witz"
0:53
Applaus auf der Pressekonferenz: Knight mit deutlichen Worten zu Trump
100. Spiel als Barca-Coach
1:15
"Unglaubliche Reise": Flick verrät, was Barca besonders macht
Nur vier Tore in sieben Spielen
2:01
Polanski: "Sage der Mannschaft nicht, dass sie keine Tore schießen darf"
"VfB muss sich nicht verstecken"
12:58
Khedira über Titelchancen des VfB, deutsche Fans und Erinnerungen an die Gelbe Wand
BSL Insight: Runde 27
1:23
Der FC Luzern beendet die Siegesserie von Thun
Team der Runde - 26. BSL-Spieltag
1:02
Nicht nur FCL-Stürmer Kabwit hat derzeit gut Lachen
Weltranglistenvierte scheitert an Kecmanovic
1:44
Urschrei umsonst: Zverev-Aus im Achtelfinale im Video
Dortmunds Meisterstück 2011
32:58
Als der BVB mit Vollgasfußball in München gewann
"Jemand, der sich auskennt"
1:02
Matthäus lobt Infantino: "Trägt den Fußball im Herzen"
Highlights by MagentaSport
4:02
Fenerbahce SK
81:78
Partizan Belgrad
Jones vergibt: Fener rettet sich gegen Partizan ins Ziel
Highlights by MagentaSport
4:01
Zalgiris Kaunas
99:94
Olympiakos Piräus
2OT-Krimi in Kaunas: Zalgiris ringt Olympiakos nieder
Nach CL-Aus in Bergamo
2:01
"Sehr schwache Leistung von uns": Kehl extrem enttäuscht
Rückstand zur Pause
0:42
Kvaratskhelia: Halbzeitansprache von Enrique war "sehr wichtig"
Highlights by MagentaSport
1:47
Lo clutch in der Verlängerung: Die Highlights des DBB-Guards gegen Piräus
Brasilianer "noch wichtiger"
1:04
Arbeloa lobt Vinicius Junior und gibt Update zu Mbappé
Highlights Champions League
5:28
Paris St. Germain
2:2
AS Monaco
Monaco verpasst in Unterzahl Lucky Punch - PSG steht im Achtelfinale
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:34
Kölner Haie
7:2
Dresdner Eislöwen
Kölns fulminanter Restart - Dresden steht als Absteiger fest
Highlights Champions League
7:04
Juventus Turin
3:2
Galatasaray SK
Juve-Drama im Video: Osimhen lässt Traum vom Comeback platzen
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:21
Eisbären Berlin
2:3
Straubing Tigers
Highlights von Eisbären Berlin - Straubing Tigers
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:47
Adler Mannheim
3:4
Augsburger Panther
Highlights von Adler Mannheim - Augsburger Panther
Highlights Champions League
5:44
Real Madrid
2:1
Benfica Lissabon
Tanzender Vinicius Junior als Matchwinner: Real schlägt Benfica
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:02
Nürnberg Ice Tigers
1:4
Iserlohn Roosters
Highlights von Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters
Eishockey - Highlights by MagentaSport
6:01
Löwen Frankfurt
4:1
Fischtown Pinguins
Highlights von Löwen Frankfurt - Fischtown Pinguins
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:31
Grizzlys Wolfsburg
2:4
Schw. Wild Wings
Highlights von Grizzlys Wolfsburg - Schw. Wild Wings
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:16
EHC Red Bull München
4:0
ERC Ingolstadt
Highlights von EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

Nur vier Tore in sieben Spielen
2:01
Polanski: "Sage der Mannschaft nicht, dass sie keine Tore schießen darf"
Dortmunds Meisterstück 2011
32:58
Als der BVB mit Vollgasfußball in München gewann
"Falsche Entscheidung getroffen"
2:01
Kobel über seinen Patzer: "Braucht man nicht viel analysieren"
Dreikampf um WM-Teilnahme
1:08
Mittelstädt zu Nagelsmann: "Mir gesagt, was ich zu tun habe"
Dreifachbelastung auch mental
1:00
Hoeneß: "Siege sind die beste Regeneration"
Was fehlt bei Köln?
2:16
Kwasniok: "Wenn wir hier eine Grütze zusammenkicken würden ..."
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:12
Als Sammer und Klopp aneinandergerieten
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:38
Aches Vorgänger: Die schönsten Fallrückzieher-Tore seit 2000
Top 3 im Video
0:54
Ex-Rapidler, Union-Legende: Trimmels Bundesliga-Tore
"Unfassbare Leidenschaft" gegen den VfB gezeigt
1:18
Schmidt kämpferisch: "Wir sind noch da"
Mehrere Entscheidungen im Fokus
1:31
Hoeneß' Ärger über Schiedsrichter: "Habe mich schon gewundert"
"Wir sind lost durch die Gegend gerannt"
2:09
Thioune kämpferisch: "Meine Energie ist ungebrochen"
Schnellfragerunde
1:03
Wer ist in der Bayern-Kabine Ihr Ratgeber, Herr Karl?
SCF-Trainer verteilt Lob an die Abwehr
1:16
Schuster lobt Günters Rettungsaktion: "Ist symptomatisch"
Seit sieben Spielen ohne Sieg
0:48
Polanski: "Würde mittlerweile einen dreckigen Sieg nehmen"
kicker-Reporter am Millerntor
1:40
"Das ist neu in Bremen": Wütende Pfiffe für Werder-Spieler
Vergleich mit Judo-Sichel
0:35
Kovac kritisiert VAR scharf: "Der muss das sehen"
Frankfurt-Coach trotz 2:3 zufrieden
0:53
Riera über Ansprache nach dem Spiel: "Kann mich nicht beschweren"
kicker-Chefreporter Oliver Hartmann aus Leipzig
1:34
"Für Dortmund wie ein Sieg, für Leipzig eine große Enttäuschung"
Ansage ging um die Welt
2:19
Kompany zu Plädoyer gegen Rassismus: "Hoffe, dass die Tür offen bleibt"
kicker-Reporter Jim Decker aus Köln
2:00
Tor und Vorlage: El Mala "schießt das Wort Krise von sich weg"
Remis in Mainz
1:26
Polzin über Schiedsrichter: "Fand ich auf jeden Fall lobenswert"
Starker Start des HSV
1:27
Fischer scherzt mit Polzin: "Würde immer zu spät kommen"
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:16
Als Feldspieler Tarnat ins Bayern-Tor musste und den Sieg rettete
Frankfurt-Coach will beim FCB gewinnen
1:39
Riera: "Vielleicht sollte ich lieber in die Kirche gehen, um zu beten"

Dortmunds Meisterstück 2011
32:58
Als der BVB mit Vollgasfußball in München gewann
Wiedersehen nach 19 Jahren
0:49
Als Dzekos erstes Bundesliga-Tor Sander den Job kostete
Highlights DFB-Pokal
5:11
Bayern München
2:0
RB Leipzig
Luis Diaz verwertet Olises Traumpass: Der Bayern-Sieg im Video
Highlights DFB-Pokal
6:07
Hertha BSC
4:5
SC Freiburg
Trotz Reeses Traumtor: Hertha verliert Elfmeter-Krimi gegen Freiburg
DFB-Pokal - Highlights
5:42
Holstein Kiel
0:3
VfB Stuttgart
Karazors kurioser Schlusspunkt: Stuttgart erreicht Pokal-Halbfinale
DFB-Pokal - Highlights
5:59
Bayer 04 Leverkusen
3:0
FC St. Pauli
Herrliche Hereingabe, Schick steht goldrichtig: Leverkusen bucht Halbfinal-Ticket

Gegen Real nun erneut gesperrt
1:15
Gegen Bayern: Als sich der gesperrte Mourinho in die Kabine mogelte
Champions-League-Vorrunde 2004
1:15
Adriano wirbelt gegen Werder: Ein unwiderstehlicher Doppelpack
Dreierpack beim Kantersieg
1:35
Ein Tor schöner als das andere: Als Adeyemi gegen Celtic aufdrehte
Im CL-Finale 2024
1:14
Füllkrug und der Pfostentreffer, der BVB-Fans das Herz brach
Klares Abseitstor gegen BVB
1:38
Als sich Mbappé Deutschland mit einem Doppelpack vorstellte
Legendärer Spielabbruch in Istanbul
1:34
Matsch, Schnee und Spielabbruch: Sneijder triumphiert im Chaos
Als der BVB den CL-Titel holte
1:43
Rickens legendärer Lupfer: 16 Sekunden für die Ewigkeit
Nedved mit Traumtor
1:31
Selbst Zidane war ratlos: Als Juve die Galaktischen entzauberte
Traumtor gegen Galatasaray
0:57
War das das schönste Champions-League-Tor von Marco Reus?
"Joga Bonito" in Reinform
2:00
So ein Tor gab's davor noch nie: Ronaldinhos legendärer Geniestreich für Barca
Janckers Seitfallzieher reicht nicht
1:39
Als Anelka das Münchner Olympiastadion verstummen ließ
Die PSV schockt die Bayern
1:49
Jeremies und die Rote Karte, die einen Tumult auslöste
Siegtor in letzter Sekunde
1:37
Olic und das Tor, mit dem sich Bayern in Europa zurückmeldete
Das perfekte Bewerbungsschreiben
1:39
Ein-Mann-Aufholjagd für den BVB: Als Hakimi Inter abschoss
Das Tor zum CL-Finale 2002
1:28
Als Neuvilles Traumtor Leverkusens historischen Finaleinzug sicherte
Kann man schöner treffen?
1:23
Was für ein Tor: Als Perisics Volleyhammer ganz Dortmund beben ließ
Offener Schlagabtausch gegen Ajax
1:17
Heftiger Karatekick: Als Müller seine einzige Rote Karte sah
Sinnbild gegen Manchester City
1:23
Über 90 Pässe und ein Frustfoul: Als Bayern Man City vorführte
Spektakuläre One-Man-Show
1:22
Die Paraden, die Neuer weltberühmt machten
"Die größten Rabauken im Fußball"
1:24
"Yellow card for this?!": Als Müllers lautstarke Beschwerde im TV zu hören war
Zidane, Raul & Co. blamiert
1:39
Das Hackentor, das die Galaktischen rauswarf

Am Ende fehlen 9,9 Sekunden
2:13
Enttäuschter Horn: "Bei Olympia ist ein 4. Platz nichts mehr wert"
Deutscher Dreifachsieg
1:58
"Gibt nichts Schöneres": Lochner und Fleischhauer über ihr Bob-Gold
Reporter Sebastian Groß berichtet
1:22
"Alles andere als zufriedenstellend": Woran es beim DEB-Team hakt
"Das macht ja Spaß"
2:25
Tanzeinlage und Champagnerregen: Skeleton-Teams feiern Medaillen
Nach schwerem Sturz
1:23
"Langen Weg vor mir": Vonn gibt Update aus dem Krankenhaus
"Da kamen mir Tränen"
2:09
"Hatte das Gefühl, es wird nicht reichen": Deutsche Skeletonfahrer dürfen jubeln
"Fühle mich sehr frustriert"
0:47
Heraskevych bedauert: "Diskriminierende Entscheidung des IOC"
Geniales Team-Interview
2:11
"Reiß die Hütte ab": Deutsche Rodler in Partystimmung
Nach Ausschluss des Skeletoni
1:47
Unter Tränen: Emotionales Interview von IOC-Chefin Coventry
Nach Ausschluss
1:38
Eitbergers emotionale Worte zu Heraskewytsch: "Hatten selbst Flüchtlinge zuhause"
Ukrainer von den Spielen ausgeschlossen
1:01
"Ich wollte keinen Widerstand zeigen": Heraskevych über Helm-Aktion
Drei Deutsche in den Top 10
1:22
Hettich-Walz glaubt an Medaille in der Staffel: "Wir sind gut in Form"
Platz vier im Einzel über 15 Kilometer
1:45
Bei Voigt überwiegt der Stolz: "Besser hätte es nicht laufen können"
Draisaitl als neuer Kapitän
1:46
Sturm: "Ist mir egal, wer da einen Buchstaben auf dem Trikot trägt"
Im Training geblufft
2:13
"Die schnellste Rakete gebastelt": Taubitz dankt Mechaniker
Erste Skirennläuferin aus Südafrika
2:09
Markthaler schreibt Olympia-Geschichte: "Wahnsinnig aufregend"
Medaillenhoffnung im Slalom?
0:56
Straßer: "Einer geht nach Hause und denkt, er ist der Größte"
Olympisches Gold im Rodeln
0:49
Taubitz: "Habe schon in der letzten Kurve angefangen zu weinen"

Match-Clip Champions League
0:55
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Schlotterbeck guckt ungläubig: Drei Platzverweise in einer Szene
Match-Clip Champions League
3:03
Juventus Turin
:
Galatasaray SK
Ärger und Unglaube: Juve kassiert umstrittene Rote Karte
Match-Clip Champions League
0:42
Real Madrid
:
Benfica Lissabon
Jubel an der Eckfahne: Vinicius Junior trifft und tanzt
Match-Clip Champions League
0:40
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Herrlicher Schlenzer: Adeyemi bringt BVB zurück ins Spiel
Match-Clip Champions League
0:37
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Bensebaini legt unfreiwillig auf: BVB früh im Rückstand
Match-Clip Champions League
0:29
Atletico Madrid
:
Club Brügge
Spektakulärer Reflex: Diese Oblak-Parade erinnert an Neuer
Match-Clip Champions League
0:32
Inter Mailand
:
FK Bodö/Glimt
Katastrophaler Ballverlust: Akanjis Fehlpass fliegt Inter um die Ohren
Match-Clip Champions League
0:52
Atletico Madrid
:
Club Brügge
Sörloth aus der Drehung: Mignolet patzt folgenschwer
Match-Clip Champions League
0:37
Benfica Lissabon
:
Real Madrid
Ansatzlos in den Winkel: Vinicius Juniors Traumtor gegen Benfica
Match-Clip Champions League
4:22
Benfica Lissabon
:
Real Madrid
Große Aufregung: Wurde Vinicius Junior hier rassistisch beleidigt?
Match-Clip Champions League
0:31
Olympiakos Piräus
:
Bayer 04 Leverkusen
Schick schraubt sich hoch: Doppelpack bringt Leverkusen in Front
100. Spiel als Barca-Coach
1:15
"Unglaubliche Reise": Flick verrät, was Barca besonders macht
"Jemand, der sich auskennt"
1:02
Matthäus lobt Infantino: "Trägt den Fußball im Herzen"
Highlights La Liga
6:00
Deportivo Alaves
2:2
FC Girona
2:2 in der 89. Minute: Spätes Kopfballtor schockt Girona
Highlights Serie A
5:46
FC Bologna
1:0
Udinese Calcio
Auch Okoye kann es nicht verhindern: VAR-Eingriff bringt Bologna den Sieg
Match-Clip La Liga
0:58
Deportivo Alaves
:
FC Girona
Kopfball in den Winkel: Boyé schockt Girona in der 89. Minute
Match-Clip La Liga
1:00
Deportivo Alaves
:
FC Girona
Traumpass führt zum 2:1: Girona dreht das Spiel in Alaves
Match-Clip Serie A
1:29
FC Bologna
:
Udinese Calcio
Bologna - Udinese: Tor zum 1:0 durch Bernardeschi in der 75. Minute
Match-Clip Serie A
1:01
FC Bologna
:
Udinese Calcio
Bologna - Udinese: Tor zum 1:0 durch Bernardeschi in der 75. Minute
Match-Clip La Liga
0:31
Deportivo Alaves
:
FC Girona
Witsel verlängert, Vanat trifft: Girona kommt zum Ausgleich
Highlights Serie A
5:59
AC Florenz
1:0
Pisa Sporting Club
Wer sonst? Kean steht richtig und schießt Fiorentina zum Sieg
Match-Clip La Liga
0:58
Deportivo Alaves
:
FC Girona
Ter-Stegen-Ersatz sieht nicht gut aus: Girona-Defensive verschuldet 0:1
Highlights Frauen-Bundesliga
3:44
Eintracht Frankfurt
3:0
SC Freiburg
Freigang mit großer Willensleistung: Souveräner Frankfurt-Sieg im Video
Match-Clip Serie A
0:49
AC Florenz
:
Pisa Sporting Club
Querschläger wird zur Vorlage: Kean bringt Fiorentina früh in Führung
Match-Clip Ligue 1
1:34
Racing Straßburg
:
Olympique Lyon
Straßburg - Lyon: Tor zum 3:1 durch Panichelli in der 83. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:35
Racing Straßburg
:
Olympique Lyon
Straßburg - Lyon: Tor zum 3:1 durch Panichelli in der 83. Minute
Match-Clip Serie A
0:31
AS Rom
:
US Cremonese
Roma - Cremonese: Tor zum 3:0 durch Pisilli in der 86. Minute
Match-Clip Serie A
0:54
AS Rom
:
US Cremonese
Roma - Cremonese: Tor zum 2:0 durch Ndicka in der 77. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:39
Racing Straßburg
:
Olympique Lyon
STR - LYO: Tor in der 59. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:52
Racing Straßburg
:
Olympique Lyon
Straßburg - Lyon: Tor zum 2:0 durch Diego Moreira in der 52. Minute
Match-Clip La Liga
1:05
FC Villarreal
:
FC Valencia
Villarreal - Valencia: Tor zum 2:1 durch Gueye in der 45.+6 Minute
Match-Clip La Liga
0:48
FC Villarreal
:
FC Valencia
Villarreal - Valencia: Tor zum 2:1 durch Gueye in der 45.+6 Minute
Match-Clip La Liga
0:30
FC Villarreal
:
FC Valencia
Villarreal - Valencia: Tor zum 1:1 durch Santi in der 31. Minute
Match-Clip La Liga
1:11
FC Villarreal
:
FC Valencia
Villarreal - Valencia: Tor zum 0:1 durch Ramazani in der 27. Minute
Match-Clip La Liga
0:49
FC Villarreal
:
FC Valencia
Villarreal - Valencia: Tor zum 0:1 durch Ramazani in der 27. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:31
Racing Straßburg
:
Olympique Lyon
Straßburg - Lyon: Tor zum 1:0 durch Godo in der 37. Minute

Highlights La Liga
5:18
FC Barcelona
3:0
UD Levante
Blitzstart, Direktabnahme, Distanzknaller: Barca fertigt Levante ab
Highlights La Liga
6:02
Atletico Madrid
4:2
Espanyol Barcelona
Sörloth knipst doppelt: Atletico nach Weckruf souverän
Highlights La Liga
5:48
CA Osasuna
2:1
Real Madrid
Fehlpass und Grätsche ins Nichts: Real kassiert den Lucky Punch
Highlights La Liga
5:58
Real Betis Sevilla
1:1
Rayo Vallecano
Isi kontert Bakambu: Real Betis stolpert gegen Rayo Vallecano

Highlights Serie A
5:43
AC Mailand
0:1
Parma Calcio
Schwerer Zusammenprall nach Rabona-Flanke, später Siegtreffer: Parma schlägt Milan
Highlights Serie A
5:59
Cagliari Calcio
0:0
Lazio Rom
Späte Großchance: Lazio verpasst den Lucky Punch um Zentimeter
Highlights Serie A
6:20
US Lecce
0:2
Inter Mailand
Mkhitaryan überlegt, Akanji wuchtig: Inter schlägt spät zu
Highlights Serie A
5:18
Juventus Turin
0:2
Como 1907
Torwartfehler und Gegentor nach eigener Ecke: Juve schenkt Como den Sieg
Highlights Serie A
5:49
AC Mailand
1:1
Como 1907
Schlimmer Patzer von Maignan: Milan kommt nicht über Remis hinaus
Highlights Serie A
6:17
SSC Neapel
2:2
AS Rom
Nächster Malen-Doppelpack: Neapel sichert einen Punkt gegen Roma

Highlights Ligue 1
6:00
FC Toulouse
1:1
FC Paris
Trapp stinksauer: Paris FC verspielt Führung in Toulouse
Highlights Lens - Monaco
5:06
RC Lens
2:3
AS Monaco
Aus 0:2 wird 3:2 in elf Minuten: Monaco mit tollem Comeback in Lens
Highlights Ligue 1
6:00
FC Paris
0:5
RC Lens
Trapp kommt zu spät: Paris FC fängt sich fünf Gegentore

Nach CL-Aus in Bergamo
2:01
"Sehr schwache Leistung von uns": Kehl extrem enttäuscht
Unverständnis auch für Rote Karte
1:19
Kovac ratlos: "Weiß nicht mehr, was ein Elfmeter ist"
"Falsche Entscheidung getroffen"
2:01
Kobel über seinen Patzer: "Braucht man nicht viel analysieren"
Brasilianer "noch wichtiger"
1:04
Arbeloa lobt Vinicius Junior und gibt Update zu Mbappé
Rückstand zur Pause
0:42
Kvaratskhelia: Halbzeitansprache von Enrique war "sehr wichtig"
Nach Sieg in Mailand
0:48
Kabinenparty im San Siro: So feiert Bodö/Glimt die Sensation gegen Inter
Probleme mit der neuen Rolle
0:36
Woltemade? Howe: "Glaube nicht, dass es Nicks Schuld war"
Bayern oder Arsenal?
2:07
Rolfes will kein deutsches Duell: "Power der Premier League ist groß"
Bayer steht im CL-Achtelfinale
1:35
Hjulmand wünscht sich Abwechslung: "Vier Spiele gegen Bayern ..."
Inter überraschend raus
0:52
Chivu erklärt Ausscheiden: "Haben die Fassung verloren"
Wunschlos im Achtelfinale?
1:22
Arsenal? Blaswich: "Über die Bayern freuen wir uns genauso"
Unzufriedene Bayer-Profis
1:53
Hofmann kritisch: "Das muss man jetzt auch deutlich sagen"

Lions-Star
0:26
St. Brown mit großer Ansage vor Munich Game
Lions im Deutschland-Spiel
1:17
60 Tickets für die Mama: Amon-Ra St. Brown über das Deutschland-Spiel
Nach Super-Bowl-Sieg im Locker Room
0:52
Seahawks-GM betont die fundamentale Bedeutung von Witherspoon und Smith-Njigba
Seattle im Ausnahmezustand
1:17
Party-Ekstase: Eine Million Fans feiern Seahawks
QB der Patriots
0:48
Maye: "Wir waren nicht auf unserem Niveau"
Head Coach im Freudentaumel
1:13
Super Bowl LX: Macdonald schwärmt vom Weg der Seahawks
Running Back der Seahawks
0:24
Vom Karriere-Aus zum Super-Bowl-MVP: Walker III
Seahawks-QB überrascht die Liga
2:30
Sam Darnold: "Das Comeback-Kid"
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 7
7:14
Was für Bilder: So wurde in der Seahawks-Kabine gefeiert
Smith-Njigba crasht Interviewrunde
2:11
Darnold witzelt: "Möchte den Medien meine weiche Seite nicht zeigen"
Bereits den Super Bowl LVI gewonnen
0:44
Kupp: "Eines der schönsten Jahre, das ich je hatte"
NFL Playoffs - Highlights
5:50
New England Patriots
13:29
Seattle Seahawks
Seahawks-Defense zerlegt Patriots: Seattles Super-Bowl-Triumph im Video
Eklat um Hall of Fame
2:25
Legende! Das machte Head Coach Belichick so besonders
St. Brown, Mayfield, Hill und mehr
2:24
Wer gewinnt den Super Bowl? Das tippen die NFL-Stars
Im ausführlichen Video-Interview
19:55
Alexander Steinforth über den Super Bowl und die NFL Deutschland
Über Mentor und Gegner
2:43
Rookie und Schlüsselspieler: Grey Zabel
Patriots Defensive Tackle
1:26
Milton Williams über die Rolle im Herzen der Defense
Vor dem Super Bowl
1:04
Jaxon Smith-Njigba über Auszeichnung, Seattle und Super Bowl
Video-Interview
2:08
KaVontae Turpin: Von den Wroclaw Panthers zum All-Pro in der NFL
Vor dem Super Bowl
8:56
Seahawks-Legende Cliff Avril über Legion of Boom und Seattle-Defense
Cooper Dejean wählt aus
0:40
Wer sind die drei am schwierigsten zu deckenden Receiver in der NFL?
Doch ein Hund im Kampf
0:45
Brady: "Freue mich riesig für die Patriots"
Ex-Fußballer vor Ort
0:34
Pizarro drückt Seahawks beim Super Bowl die Daumen
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 5
2:57
Weidenfeller-Interview und Patriots-Training: Der kicker beim Super Bowl LX
Seahawks-Star vor Super Bowl
0:38
Smith-Njigba richtet Botschaft an deutsche Wide Receiver

Behind the kicker
1:49
Nicolai Remberg, bist du einer für die Nationalmannschaft?
Interviewformat "Behind the kicker"
25:17
"Ich bin kein Systemanpasser": Kwasniok über Meinungsfreiheit und Kölns Zukunft
"Behind the kicker"
4:10
Pokalsieg oder WM mit Italien? Grifo in der Schnellfragerunde
"Behind the kicker"
3:09
"Jetzt dreht er durch": Hrubeschs Anekdoten zu seiner Bundestrainer-Zeit
"Behind the kicker"
5:10
Grifo offen: "Tim Wiese hat mir viel beigebracht"
HSV-Profi mit lustiger Anekdote
2:32
Remberg: "Miro und ich haben uns durchgehend beleidigt"
"Behind the kicker"
2:01
"Was soll das?": Warum dem Frauenfußball Unrecht getan wird
Behind the kicker
Irvine im großen Interview: "Hürzeler stand hinter dem DJ-Pult"

Kader ist das Thema und nicht der Trainer
3:03
"Hertha-Saison liegt schon Ende Februar wieder in Trümmern"
Reporter Toni Lieto ordnet ein
2:21
"Er ist viel zu gut für die 2. Liga": Wie Dzeko Schalke verzaubert
kicker-Reporter Toni Lieto vor Ort
2:09
"In dieser Form ist Schalke schwer aufzuhalten"
Wiedersehen nach 19 Jahren
0:49
Als Dzekos erstes Bundesliga-Tor Sander den Job kostete
Falsche Erwartungshaltung
3:37
"Hört mir bitte auf": Sander redet sich in Rage
Aktuell kleines Trainerteam
2:13
Klose fordert Verstärkung: "Wir sind unterbesetzt"
FCN-Trainer erklärt Vertragsverlängerung
2:23
Klose: "Es ist nicht alles optimal gelaufen, das wissen wir auch"
kicker-Reporter Toni Lieto berichtet
3:08
"Die Stabilität ist flöten gegangen": Die Gründe für die Schalke-Krise
Reporter Toni Lieto auf Schalke
1:38
"Das darf Schalke nicht passieren": Dzeko-Rekord, trotzdem lange Gesichter
Stürmer zurück bei Königsblau
1:49
"Schalke hält es für einen Vorwand": Darum platzte der Sylla-Deal
Reporter Moritz Kreilinger über Transferoffensive
3:23
"Berisha ist die große Hoffnung des 1. FC Kaiserslautern"
Toni Lieto aus Gelsenkirchen
2:43
"Die Arena hat gebebt": kicker-Reporter erklärt "Dzeko Mania"

3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:49
TSG Hoffenheim II
1:3
FC Viktoria Köln
Tor und Assist: Joker Sachse sticht sofort
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:21
Erzgebirge Aue
1:2
Energie Cottbus
15-minütige Spielunterbrechung, Borgmanns goldener Treffer: Energie springt an die Spitze
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:04
TSV 1860 München
1:0
Hansa Rostock
Umstrittener Handelfmeter genügt: 1860 siegt gegen Rostock
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:58
Kauczinski: "Es geht nicht um träumen, es geht um harte Arbeit"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:20
SSV Ulm 1846 Fußball
1:1
1. FC Saarbrücken
Böser Fehlgriff: Saarbrücken-Keeper schenkt Ulm den Ausgleich
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:52
FC Ingolstadt 04
3:2
TSV Havelse
Keeper leitet ein: Ingolstadt kontert sich zum Sieg gegen Havelse
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:31
VfL Osnabrück
3:0
Rot-Weiss Essen
Pröger setzt wuchtigen Schlusspunkt: Osnabrück marschiert weiter
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:48
Alemannia Aachen
3:1
SC Verl
Zwei Tore, eine Vorlage: Loune führt Aachen zur Überraschung gegen Verl
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
3:57
Freude in Osnabrück, Frust bei RWE: Gästefans mit Ansage ans Team
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
6:52
Wittmann trotz Sieg: "Bin froh, dass nicht alle 'Hurra' schreien"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:45
"Schöner Brückentag": Schultz bestens gelaunt nach Osnabrück-Sieg
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:08
Jones nach missratenem Debüt: "Habe neue Ideen für die nächsten Spiele"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:52
Aachen-Knipser Loune: "Wir haben das Ruder gedreht"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:26
Trotz Sieg und Platz 1: In Duisburg wird das "A-Wort" vermieden
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:28
Jahn Regensburg
2:1
SV Wehen Wiesbaden
Erst Tor, dann Traum-Assist: Eichinger führt Jahn zum Sieg
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:17
MSV Duisburg
3:1
1. FC Schweinfurt 05
Böser Patzer wird bestraft: Duisburg macht schon vor der Pause alles klar
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:57
Bald auch in der Bundesliga? Darvich: "Ist nicht meine Entscheidung"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:38
VfB Stuttgart II
3:1
SV Waldhof Mannheim
Doppelpacker Darvich tanzt und lupft: Mannheim gegen VfB II chancenlos
Schiedsrichter-Diskussion im Fokus
5:49
Selimbegovic genervt: "Dann will ich kein Trainer mehr sein"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:10
1. FC Schweinfurt 05
1:1
FC Ingolstadt 04
Von wegen Selbstläufer: Schweinfurt ärgert Ingolstadt
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:27
SSV Ulm 1846 Fußball
1:3
Alemannia Aachen
Gindorf gegen vier: Aachen verschafft sich Luft in Ulm
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
5:40
Cigerci-Brüder feiern gemeinsames Debüt: "Ein Traum"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
5:10
Wollitz nach Tumult: "Schiedsrichter sind alle total verunsichert"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:53
Energie Cottbus
1:1
SV Waldhof Mannheim
Kartenflut und vermeintliches Tor: Wildes Finale bei Cottbus-Remis
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
6:50
Trotz Gegentor nach 14 Sekunden: Koschinat macht Essen "Riesenkompliment"

Krimis, Nordsiege im Süden, SCM-Verlängerungen
6:52
Dyn Video-Rückblick: Das war Spieltag 22 der Handball-Bundesliga
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
3:24
Hanning überzeugt: HBL mit Zwei-Klassen-Gesellschaft
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:36
Bergischer HC
28:35
Füchse Berlin
Füchse Berlin: Erst Blitzstart, dann Arbeitssieg beim BHC
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:13
TVB 1898 Stuttgart
35:34
TSV Hannover-Burgdorf
TVB Stuttgart: Häfner trumpft gegen Ex-Klub Hannover auf
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:01
SC Magdeburg
38:21
TSV GWD Minden
SC Magdeburg überrollt GWD Minden
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:18
HC Erlangen
29:34
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg findet beim HC Erlangen in die Erfolgsspur
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
5:59
Frisch Auf Göppingen
24:28
THW Kiel
Kieler Deckung ebnet in Göppingen den Weg zum Sieg
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:39
Rhein-Neckar Löwen
32:30
TBV Lemgo Lippe
Löwen-Aufholjagd: Sandell und Späth bringen Lemgo zu Fall
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
4:32
HSG Wetzlar
26:26
SC DHfK Leipzig
Ebner führt Leipzig mit 16 Paraden zu Punkt in Wetzlar
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:12
VfL Gummersbach
35:27
ThSV Eisenach
Schluroff führt VfL Gummersbach zu Heimsieg gegen Eisenach
Video-Highlights
4:44
Dinamo Bukarest
21:27
Füchse Berlin
Füchse Berlin lösen in Bukarest das Viertelfinal-Ticket
Video-Highlights European League
3:01
MT Melsungen
33:29
IFK Kristianstad
17 Paraden: Simic führt MT Melsungen zum Sieg über Kristianstad
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
2:16
"Ein geiler Transfer": Was der Dujshebaev-Wechsel für die Bundesliga bedeutet
Dyn Rückblick
7:53
Im Video: Das war der 21. Spieltag der Handball-Bundesliga
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:03
ThSV Eisenach
33:31
Bergischer HC
ThSV Eisenach bringt Führung gegen Bergischer HC über die Linie
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
2:39
Gerät jetzt ausgerechnet Magdeburg ins Wanken, Bob?
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:10
TBV Lemgo Lippe
27:21
HC Erlangen
Möstl der Rückhalt bei Lemgoer Erfolg gegen Erlangen
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:17
Füchse Berlin
37:32
TVB 1898 Stuttgart
Füchse Berlin drehen Partie gegen Stuttgart nach der Pause
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:55
THW Kiel
31:29
SC Magdeburg
THW Kiel bringt den SC Magdeburg zu Fall
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:58
Handball Sport Verein Hamburg
35:38
SG Flensburg-Handewitt
SG Flensburg-Handewitt nach Wackler souverän in Hamburg
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:36
TSV GWD Minden
28:34
Rhein-Neckar Löwen
Kohlbacher führt Löwen zu Auswärtssieg in Minden
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
5:55
MT Melsungen
31:23
Frisch Auf Göppingen
MT Melsungen hält Göppingen auf Abstand
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:19
TSV Hannover-Burgdorf
30:25
HSG Wetzlar
Auch mit Palicka kann Wetzlar die Recken nicht stoppen
Dyn Rückblick
7:32
Im Video: Das war der 20. Spieltag der Handball-Bundesliga
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:06
Bergischer HC
26:29
MT Melsungen
MT Melsungen: Simic-Comeback und zwei Punkte bei Bergischer HC

Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:34
Kölner Haie
7:2
Dresdner Eislöwen
Kölns fulminanter Restart - Dresden steht als Absteiger fest
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:21
Eisbären Berlin
2:3
Straubing Tigers
Highlights von Eisbären Berlin - Straubing Tigers
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:47
Adler Mannheim
3:4
Augsburger Panther
Highlights von Adler Mannheim - Augsburger Panther
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:02
Nürnberg Ice Tigers
1:4
Iserlohn Roosters
Highlights von Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters
Eishockey - Highlights by MagentaSport
6:01
Löwen Frankfurt
4:1
Fischtown Pinguins
Highlights von Löwen Frankfurt - Fischtown Pinguins
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:31
Grizzlys Wolfsburg
2:4
Schw. Wild Wings
Highlights von Grizzlys Wolfsburg - Schw. Wild Wings
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:16
EHC Red Bull München
4:0
ERC Ingolstadt
Highlights von EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt
Reporter Sebastian Groß berichtet
1:22
"Alles andere als zufriedenstellend": Woran es beim DEB-Team hakt
Meet the Player: Janis Moser (SUI)
0:51
Moser überzeugt an den Olympischen Spielen und ist mittlerweile eine feste Grösse in der NHL
Vor dem letzten halben Jahr mit dem Nationaltrainer
1:14
Andrighetto über die Entwicklung unter Fischer
Vor dem Start des Olympia-Turniers
0:47
Thürkauf ist sich sicher: Die Schweiz muss sich vor niemandem verstecken
Und das Selbstvertrauen
0:37
Nico Hischier über die Schweizer Ziele
An den Olympischen Winterspielen
0:48
Glauser freut sich auf die Zeit mit der Nati
Zum zwischenzweitlichen Ausgleich
0:50
Nico Hischier trifft für die New Jersey Devils gegen die New York Islanders
18. Team der Woche der Saison
1:18
Ein junger Verteidiger der Tigers mit einem grossen Auftritt, der "Derby-DiDo" und ein Shutout von Reideborn
Fahnenträger wäre ein "absolutes Highlight"
2:18
Draisaitl: "Wir brauchen ein kleines Wunder"
Er kann die Niederlage aber nicht verhindern
0:59
Meier trifft gegen die Senators aus spitzem Winkel
Toller Treffer
1:17
Josi entscheidet das Spiel gegen die Islanders mit Jubiläumstreffer
Devils gegen die Jets
1:30
Die Highlights zum Schweizer Duell
Der Anschlusstreffer
0:52
Roman Josi trifft für Nashville
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:57
Straubing Tigers
3:1
Nürnberg Ice Tigers
Highlights von Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:43
Schw. Wild Wings
3:1
EHC Red Bull München
Highlights von Schw. Wild Wings - EHC Red Bull München