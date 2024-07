Lyon macht Ex-Stuttgarter Mangala zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte

Einen Tag nach der EM-Enttäuschung mit Belgien hat Orel Mangala seine Zukunft geklärt: Der ehemalige Stuttgarter bleibt bei Olympique Lyon, das den 26-Jährigen zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte machte.

Die Achtelfinal-Enttäuschung von Orel Mangala, der mit seinen Belgiern am Montagabend in der Runde der letzten 16 an Vizeweltmeister Frankreich wegen eines Eigentors unglücklich scheiterte, war keine 24 Stunden her, ehe ein Stimmungsaufheller folgte. Olympique Lyon machte am Dienstagabend öffentlich, dass der im Winter von Nottingham Forest für die stolze Summe von 11,7 Millionen Euro ausgeliehene (!) Mangala fest verpflichtet wird.

Der belgische EM-Fahrer, der in Deutschland bei allen vier belgischen Turnierspielen mitwirkte (kicker-Notenschnitt 3,67), ist OL nach Klubangaben die Kaufsumme von 23,4 Millionen Euro wert. In Addition der Leihgebühr war kein Einkauf in der Geschichte Lyons derart kostspielig.

Mangala erhält in Lyon einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028. In den zwölf Pflichtspielen für OL in der zweiten Halbserie der Saison 2023/24 startete der Mittelfeld-Antreiber siebenmal und schoss zwei Ligue-1-Tore.

Nur Johnson verkaufte Forest für mehr Geld

Nun soll er eine zentrale Säule der Zukunft werden. Sollte Lyon eines Tages doch mit dem Gedanken spielen, Mangala zu verkaufen, stünden Forest laut Vereinsmitteilung zehn Prozent der Weiterverkaufssumme zu. Bei Premier-League-Klub Nottingham brachte indes nur Brennan Johnson noch mehr Geld ein - der Stürmer war Tottenham Hotspur satte 55 Millionen Euro wert.

Mangala kommt mit der Empfehlung von 72 Bundesliga- (zwei Tore) sowie 58 Zweitliga-Einsätzen (ein Tor) für den VfB Stuttgart sowie den Hamburger SV. Der 19-malige belgische Nationalspieler, in Brüssel geboren, lief in seiner Karriere mit großem Abstand am häufigsten für den VfB auf - in 109 Pflichtspielen gelangen ihm drei Tore und zehn Assists. Im Juli 2022 hatten die Schwaben, die am Lyon-Deal mitverdienen, eine Sockelablöse von 13 Millionen Euro für Mangala kassiert.