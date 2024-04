Spektakel in der Frauen-CL: Lyon dreht 0:2 gegen PSG binnen sechs Minuten

Olympique Lyon hat das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain spektakulär für sich entschieden: Binnen sechs Minuten drehten die Gastgeberinnen einen 0:2-Rückstand und trafen gleich dreimal. Das Rückspiel in Paris steigt am 28. April.

Die Spielerinnen von Olympique Lyon jubeln über das grandiose Comeback. AFP via Getty Images