Nur ein Tor beim Chancenfestival: Messi hält PSG an der Spitze

Paris St. Germain hat den Ausrutscher von Verfolger Marseille genutzt und steht mit nun zwei Punkten Vorsprung an der Spitze der Ligue 1. Beim 1:0 in Lyon reichte ein frühes Tor von Lionel Messi.

Ko-Produktion zum Sieg: Lionel Messi (re.) bedankt sich bei Neymar für die Vorlage vor dem Siegtor. AFP via Getty Images

Im Vergleich zum Champions-League-Spiel bei Maccabi Haifa nahm PSG-Coach Christophe Galtier zwei Änderungen vor: Achraf Hakimi kehrte für den ehemaligen Leipziger Nordi Mukiele in die Startelf zurück, außerdem Begann Fabian im Mittelfeld statt Vitinha.

PSG setzte das Tor von Lyon von Beginn an unter Druck. Messi kombinierte wunderbar mit Neymar und schoss in der fünften Minute bereits zur Führung für den Tabellenführer ein. Dann folgte eine Reihe von Gelegenheiten für die Pariser, unter anderem vergaben Messi und Fabian eine Doppelchance (9.).

Lyons Erwachen - Lopes überragend

Nach einem komplizierten Spielbeginn erfolgte die erste gefährliche Aktion von Lyon in der Pariser Hälfte in der 20. Minute. Dembelé schloss den Angriff mit einem völlig missratenen Schuss ab, der hoch in die Tribünen des Groupama flog.

Nur kurz darauf flankte Tolisso von der linken Seite und fand Lacazette im Strafraum, doch der französische Nationalspieler konnte seinen Kopfball nicht richtig platzieren (21.). Zwei Minuten später hatte Toko Ekambi die nächste Möglichkeit für OL, aber sein Schuss war nicht stark genug, um Donnarumma zu beunruhigen. Der italienischen Torhüter musste erstmals eingreifen - und Lyon reihte nun eine Chance an die andere. Nach einem schönen Spielzug versuchte sich Toko Ekambi mit einem Schlenzer, aber der Ball flog über die Latte (28.).

Die Chancen von OL hielten PSG nicht davon ab, selbst welche zu kreieren, aber Lopes hielt Lyon im Spiel. Er zeigte viele gute Paraden, zunächst bei einem Lupfer von Messi (14.) und einem Schuss von Mbappé (15.). In der 40. Minute rettete Lopes wieder gegen Messi, zwei Minuten später war Neymar an der Reihe und scheiterte am OL-Torhüter.

Paris greift an - Lyon verteidigt

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Paris kontrollierte den Ball und hatte die erste Chance. Messi spielte Lopes aus und schoss aufs Tor. Der Torwart war schon geschlagen, aber Lukeba, der auf der Linie stand, rettete sein Team per Kopf.

Am Spielstand ändert sich trotz Chancen auf der Pariser Seite nichts. Die Abwehr von Lyon blieb stabil - vor allem Thiago Mendes. Der Brasilianer entschärfte mit einem erfolgreichen Tackling gegen Mbappé einen Pariser Konter, gewann kurz darauf erneut sein Duell gegen den PSG-Stürmer (76.) und blockte schließlich einen Schuss von Neymar ab (80.).

Lopes zeigte sich wie schon in der ersten Hälfte von seiner besten Seite. Nach einem Durchbruch von Nuno Mendes bediente der Portugiese Neymar im Strafraum. Der Brasilianer schoss, aber Lopes war wachsam (72.). Der Keeper machte sich noch einmal bemerkbar, als er einen gefährlichen Schuss von Messi mit einer guten Parade abwehrte (78.). Das Spiel wäre dennoch fast 2:0 ausgegangen, hätte der gut aufgelegte Torhüter nicht einen gut getretenen Freistoß von Messi in der Nachspielzeit gehalten (90+1.).

Das Team von Peter Bosz versteckte sich nicht, konnte sich sogar vorwerfen lassen, ihre Torchancen im ersten Durchgang nicht genutzt zu haben. Dennoch verlor Lyon zum dritten Mal in Folge und rutschte auf den sechsten Platz der Tabelle ab. Paris glänzte zwar nicht, gewann aber unter dem Strich verdient. Dank dieses Sieges übernimmt der Hauptstadtklub wieder die Führung in der Ligue 1 und liegt nun zwei Punkte vor Olympique Marseille, das 1:1 gegen Rennes spielte.