Lyon nutzt Fehler in der Pariser Defensive und gewinnt das Hinspiel

Olympique Lyon hat einen ersten Schritt in Richtung Champions-League-Finale gemacht und das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 3:2 gewonnen. Bei den Treffern profitierten die Lyoner Spielerinnen auch von Unsicherheiten in der PSG-Defensive.

Das rein französische Halbfinale zwischen dem ersten und zweiten Platz der Division 1 Feminine begann mit der besseren Spielanlage Lyons, doch die Führung erzielten die Gäste aus Paris: Nach einem Ballverlust an der Außenlinie ging es bei PSG schnell, Däbritz leitete weiter zu Katoto, die sich mit einer Drehung Platz verschaffte und anschließend per Flachschuss aus spitzem Winkel erfolgreich war (6.).

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes und kurzweiliges Spiel, in dem Lyon etwas überlegen war. Für den Ausgleich benötigten die Gastgeberinnen allerdings einen Elfmeter: Votikova im Pariser Tor ließ einen Schuss von Malard erst nach vorne abprallen und bringt die Schützin danach zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Renard und so war nach etwas mehr als 20 Minuten wieder alles offen (23.).

Macario trifft doppelt - Paris verkürzt per Elfmeter

Nun aber war Lyon klar überlegen und nutzte Fehler in der Pariser Defensive eiskalt aus: Ein zu kurzer Abstoß von Votikova landete bei Hegerberg, die durchsteckte auf Macario. Ihr Schuss schlug zur Führung für Lyon ein (33.).

Das Muster dieses Treffers wiederholte sich nach dem Seitenwechsel: Die Pariser Defensive patzte - in diesem Fall waren sich Dudek und Votikova nicht einig - und Macario traf, diesmal per Abstauber aus kurzer Distanz (50.). Das 3:1 lenkte das Spiel klar in die Richtung Lyons, doch Paris wurde aktiver und kam zum Anschluss: Nach einem Handspiel von Malard im eigenen Strafraum gab es den fälligen Strafstoß für PSG, den Dudek verwandelte (58.).

Paris riss das Spiel in der Schlussphase an sich, doch die Chancen fehlten weitgehend - Lyon hielt die Gegenspielerinnen vom eigenen Strafraum fern. Weil Katoto kurz vor dem Ende die beste Chance vergab und über das Tor schoss (90.+5), blieb es beim 3:2. Lyon hat sich also eine gute Ausgangsposition erspielt und gute Karten für den Finaleinzug. Am kommenden Samstag (21 Uhr) steigt das Rückspiel in Paris.