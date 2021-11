Nach Flaschenwurf auf Payet: Lyon gegen Marseille abgebrochen

Es sollte ein Spitzenspiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille werden, doch nach nicht einmal fünf Minuten setzte ein unrühmlicher Zwischenfall dem Spiel ein jähes Ende.

Dimitri Payet wurde nach nur wenigen Minuten in Lyon Opfer eines Flaschenwurfs. AFP via Getty Images

Keine fünf Minuten waren gespielt, da kam es beim ersten Eckball der Partie zum einzigen und unrühmlichen "Highlight" des Spiels: Marseilles Dimitri Payet wurde beim Versuch den Standard auszuführen von Lyon-Anhängern mit Wurfgeschossen aller Art befeuert. Zunächst hatte Schiedsrichter Ruddy Buquet auf Zeit gespielt und geduldig darauf gewartet, dass die Fankurve von OL sich beruhigt.

Krisensitzung beschließt Wiederanpfiff

Als der Kapitän Marseilles schließlich zur Tat schritt, traf ihn jedoch eine gefüllte Plastikflasche am Kopf und streckte ihn zu Boden. Nach minutenlanger Behandlung verließen beide Teams inklusive des angeschlagenen Payets unter Anleitung von Buquet das Feld und zogen sich in die Katakomben zurück. In der Folge wurde eine Krisensetzung mit Vereinsverantwortlichen, Schiedsrichtergespann und Vertretern des Ligaverbands abgehalten.

Diese kam zunächst zu der Entscheidung, das Spiel fortzusetzen. Als jedoch nur die Heimmannschaft zu einem neuerlichen Aufwärmprogramm auf dem Platz erschien und Marseille im Kabinentrakt blieb, wurde die Partie schließlich nach über 90 Minuten Unterbrechung offiziell abgebrochen. Der Verantwortliche wurde bereits während der Unterbrechung identifiziert und in Gewahrsam genommen.

Wiederholte Ausschreitungen in Frankreich

Nicht der erste Zwischenfall dieser Art in der Ligue 1. Immer wieder kam es in der jüngeren Vergangenheit zu unschönen Szenen in den Blöcken der Grande Nation, beispielsweise beim Aufeinandertreffen des RC Lens und Lille OSC oder in St. Etienne. Auch die Fanszene Marseilles ist immer wieder an solchen Ausschreitungen beteiligt. Erst vor wenigen Tagen wurde entschieden, dass Marseille ein Geisterspiel zu erwarten habe, nachdem es beim Heimspiel gegen Paris St. Germain Ende Oktober aufgrund von Würfen auf PSG-Spieler zu wiederholten Spielunterbrechungen gekommen war.

Payet erneut das Ziel

Auch für Payet selbst ist es nicht die erste Begegnung der unschönen Art: Bereits am dritten Spieltag der laufenden Saison war er beim Derby in Nizza immer wieder mit Wurfgeschossen anvisiert worden. Damals nahm er dies zum Anlass eine auf ihn geworfene Flasche zurück auf die Tribüne zu befördern - woraufhin Randalierer aus dem Nizza-Block den Platz stürmten und einen Abbruch herbeiführten. Diesen gab es nun auch in Lyon.

Über eine Wertung oder mögliche Wiederholung ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nichts bekannt, einzig eine empfindliche Geldstrafe für Lyon scheint sicher.