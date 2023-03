Berger als Retterin in der Not: "Deutsches" Duell geht an Chelsea

Der FC Chelsea hat sich im Kampf um ein Halbfinal-Ticket in der Champions League eine gute Ausgangslage verschafft. Die Engländerinnen gewannen das erste von zwei Duellen auswärts bei Titelverteidiger Lyon mit 1:0.

Scheitert der amtierende Titelträger und Rekordsieger (acht Triumphe) tatsächlich schon im Viertelfinale? Nach dem Hinspiel zwischen Olympique Lyon und dem FC Chelsea spricht einiges dafür. Die Engländerinnen entführten nämlich am Mittwochabend einen nicht unverdienten 1:0-Auswärtserfolg aus dem Groupama Stadium.

OL, das mit Maroszan und Däbritz in die Partie startete, begann dominant. Den ersten genialen Moment hatte die kürzlich aus der DFB-Elf zurückgetretene Maroszan, die mit einer Ballberührung auf Le Sommer durchsteckte. Doch die deutsche Torhüterin Berger, neben Leupolz eine von zwei Deutschen in Chelseas Anfangsformation, verkürzte stark den Winkel (9.).

James an den Pfosten

Die Engländerinnen konzentrierten sich auf eine kompakte Defensive und setzten Nadelstiche. Und diese gezielt: Cuthbert leitete nach 28 Minuten genial ein und bediente Reiten, die per Schlenzer auf 1:0 für den Außenseiter stellte. Eine Reaktion von OL blieb aus.

Stattdessen traf Lauren James, die jüngere Schwester des englischen Nationalspielers Reece James, auf der Gegenseite mit einem tollen Schuss nur den linken Pfosten (33.). Kurz darauf schlenzte Däbritz die Kugel knapp am Tor von Berger vorbei (38.). Sekunden vor der Pause hatte Kerr das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber (45.+5).

Bärenstarker Reflex von Berger

Nach dem Seitenwechsel probierte es OL-Trainerin Sonia Bompastor mit Personalwechseln, die allerdings größtenteils verpufften. Cuthbert schnupperte stattdessen einmal mehr am zweiten Treffer für Chelsea (54.). Die beste Chance im Spiel für Lyon war schließlich ein Geschenk der Gäste: Eriksson spielte den Ball im eigenen Strafraum (!) Becho in die Füße, die gedankenschnell Cascarino bediente. Chelsea konnte sich glücklich schätzen, dass Berger im Tor stand, die den Ball mit einem bärenstarken Reflex an den Pfosten lenkte (60.).

In der Folge rannte Lyon recht planlos an. Stattdessen konterte Chelsea, doch Kerr vergab aus spitzerem Winkel (74.) wie auch Rytting Kaneryd kurz vor Schluss (89.). Die letzte Chance für die Französinnen vergab van de Donk, deren abgefälschter Ball rechts am Pfosten vorbeisauste (81.).

So blieb es beim knappen, aber keineswegs unverdienten 1:0-Auswärtserfolg für Chelsea, das sich maximal ankreiden muss, nicht noch mehr aus den eigenen Chancen gemacht zu haben. In der Liga geht es für Lyon am Samstag mit dem Heimspiel gegen EA Guingamp weiter. Chelsea gastiert einen Tag später bei Manchester City. Das Rückspiel in London steigt am nächsten Donnerstag (21 Uhr).