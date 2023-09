Lyon entlässt Blanc - Glasner als Nachfolger gehandelt

Nach einem verheerenden Saisonstart hat sich Olympique Lyon von Cheftrainer Laurent Blanc getrennt. Der Kandidatenkreis für die Nachfolge ist prominent.

Übereinstimmenden französischen Medienberichten zufolge hat sich der einstige Serienmeister der Ligue 1 am Montag offiziell vom Chefcoach getrennt - ein Schritt, der schon seit Tagen unausweichlich schien, da die Nachfolgesuche im Hintergrund bereits angelaufen war. Der Vertrag von Blanc, der vor knapp einem Jahr von Peter Bosz übernommen hatte, wäre noch bis Juni 2024 gelaufen. Vorerst soll Akademieleiter Jean-Francois Vulliez das Training leiten.

Grund für die Entlassung des Weltmeisters von 1998 ist der verheerende Saisonstart, den der ambitionierte Verein hingelegt hat. Aus den ersten vier Ligaspielen holte OL nur einen Punkt und steht damit auf dem letzten Platz der Ligue 1. Beide Heimspiele gingen deutlich mit 1:4 verloren - zunächst peinlich gegen Montpellier, dann zuletzt chancenlos gegen Blancs Ex-Klub Paris St. Germain. Nun steht wohl fest: Es war sein letztes Spiel als Lyon-Coach.

Potter, Glasner, Gattuso: Prominente Nachfolgekandidaten

Der Verein war im vergangenen Dezember vom amerikanischen Geschäftsmann John Textor gekauft worden, der neue Besitzer löste im Mai auch den jahrzehntelangen Vereinspatron Jean-Michel Aulas als Präsident ab. Textor, der aus OL nach eigener Aussage einen nationalen Konkurrenten für PSG machen will, sucht nun einen Nachfolger. Bereits in den vergangenen Tagen wurde der Name Graham Potter in französischen Medien intensiv gespielt, der ehemalige Chelsea-Trainer soll Lyon aber abgesagt haben.

Unter anderem die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass auch der ehemalige Frankfurt-Coach Oliver Glasner als Kandidat gehandelt wird. Textor soll sich bereits vergangene Woche mit dem Österreicher in Salzburg getroffen haben, um eine mögliche gemeinsame Zukunft zu erörtern. Laut "L'Equipe" soll auch Gennaro Gattuso, der im Januar beim FC Valencia entlassen worden war, ein Kandidat sein. Ein weniger prominenter Name ist Habib Beye, der allerdings aktuell noch beim französischen Drittligisten Red Star FC unter Vertrag steht.