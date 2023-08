Lyles schnellster Mann der Welt - Johnson-Thompson Königin der Athleten

Noah Lyles hat das Herzschlagfinale über 100 Meter gewonnen, das ohne den Titelverteidiger stattfand. Katarina Johnson-Thompson triumphierte im Siebenkampf.

Die großen Stars am Sonntag: Noah Lyles (li.) und Katarina Johnson-Thompson. imago images (2)

Es hätte der ganz große Showdown werden können, doch Fred Kerley durfte gar nicht mitmachen. Nachdem Noah Lyles, sein US-amerikanischer Landsmann, sich zuletzt die 100-Meter-Fabelzeit von 9,65 Sekunden als Ziel gesteckt hatte - nur Usain Bolt (9,58) war jemals schneller -, unterstrich Kerley in seiner Funktion als Titelverteidiger auf einer Pressekonferenz, dass er eben genau das ist. Und daher auch Topfavorit. Lyles saß daneben und gab direkt Contra.

Dann die Sensation: Kerley ging seinen Halbfinallauf zu lässig an, wurde in einer zu langsamen Zeit (10,02 Sekunden) nur Dritter - und verpasste tatsächlich das Finale. Gleiches galt für den italienischen Olympiasieger Marcell Jacobs, der in diesem Jahr allerdings mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Kerleys Absenz tat dem Showdown schlussendlich aber doch keinen Abbruch, den Lyles zwar nicht in 9,65 Sekunden für sich entscheiden konnte, seine Siegerzeit - 9,83 Sekunden - waren dennoch persönliche Bestleistung für den 200-Meter-Spezialisten und darüber hinaus Weltjahresbestleistung. Der 26-Jährige überquerte mit knappem Vorsprung die Ziellinie, Letsile Tebogo aus Botswana (9,88) holte Silber, Bronze sicherte sich der Brite Zharnel Hughes (ebenfalls 9,88).

Weißenberg Siebenkampf-Siebte

Hughes' Landsfrau Katarina Johnson-Thompson krönte sich in Abwesenheit der belgischen Dominatorin Nafi Thiam zur Königin der Athleten. Für die 30-Jährige (6740 Punkte) war es der zweite Weltmeistertitel im Siebenkampf nach 2019, ein beherzter Schlussspurt im 800-Meter-Lauf verwies Anna Hall (USA, 6720) und Anouk Vetter (Niederlande, 6501) auf die Ränge.

Die Deutsche Sophie Weißenberg (Leverkusen) belegte einen starken siebten Platz, mit 6438 Punkten lag sie am Ende nur 63 Zähler hinter einer Medaille. Vanessa Grimm (Königstein, 6088) wurde 14., Carolin Schäfer hatte ihren Siebenkampf wegen Kniebeschwerden abbrechen müssen.