Luxemburger Schlager und Boccia mit Botsuana: Zehn bunte Anekdoten von den World Games

Singende Südafrikanerinnen, ein berührender Auftritt eines isländischen Kraftsportlers und eine Sprint-Siegerin aus Fidschi: Die Special Olympics World Games hatten jede Menge Geschichten auf Lager.

Aus Berlin berichten Paul Bartmuß und Thomas Müller

Als Sportberichterstatter kommt man eher selten mit der Sportart Boccia in Kontakt - doch dann steht man in der Halle beim Gold-Match und versucht sich noch einen Überblick zu verschaffen. Konzentrierte Stille ist bei diesem Präzisionssport angebracht. Plötzlich ein Schrei. Die Trainerin stürmt jubelnd auf ihre Athletin zu. Onalethata Onneng wirkt für einen kurzen Moment völlig verdutzt, doch dann realisiert sie: Gold für Botsuana in der Leistungsklasse F20.

Boccia mit Pylone an der Zielkugel

Ganz anders die Stimmungslage der Boccia-Trainerin aus dem Irak. Ihre beiden Schützlinge im Team-Wettbewerb sorgen dafür, dass ihr die Gesichtszüge entgleiten und die Schiedsrichterin ordentlich Meter macht. Laut Regelwerk müssen sich die beiden Spieler immer abwechseln. Doch einer der beiden war gerade so enthusiastisch am Werk, dass er seinen Teamkollegen zur Seite delegiert und schnell den nächsten Wurf selbst ausführt. Ankommen wird die Kugel nicht, denn die Schiedsrichterin fischt sie rechtzeitig von der Bahn. Bei aller Begeisterung, die Regeln müssen eingehalten werden.

Eine intensive Verbindung zwischen dem Publikum und ihm: Aegir Olafsson. Tilo Wiedensohler/camera4

Die beiden Iraker liefern ein anschauliches Bild, warum bei diesen Spielen nicht nur von geistigen, sondern auch von mehrfachen Behinderungen die Rede ist. Der Schlaksige der beiden hat Fehlstellungen an Beinen und Füßen und schafft es mit einer Gehhilfe auf die Bahn, dem Kleineren wird mit einer Pylone die Zielkugel (Pallino) gedeutet. So kann er sie aufgrund einer Sehbeeinträchtigung besser in den Fokus nehmen.

Deutlich lauter als beim Boccia geht es beim Kraftdreikampf zu. Hier sind eine Menge Entertainer im Teilnehmerfeld. Ein stiller Vertreter, der dennoch alle Zuschauer in der Messehalle berührt, ist Aegir Olafsson. Der Isländer wird von seinem Betreuer auf die Bühne gefahren - ja richtig: gefahren. Der Isländer hat kaum Gefühl in den Füßen, kann nur wenige Schritte laufen.

Doch kein Grund aufzugeben oder keinen Sport zu machen. Beim Dreikampf bewegt er in seinen jeweils besten Versuchen 45 Kilogramm bei der Kniebeuge, 85 Kilo beim Kreuzheben und 50 beim Bankdrücken. Inspirierender Moment, die Zuschauer hält es nicht mehr auf den Sitzen.

Der südafrikanische Chor zieht die Leute an

Die singenden südafrikanischen Supporter beim Fußball. kicker

Fußball. Deutschland spielt gerade. Sogar mit zwei Mannschaften parallel. Doch eine kleine Gruppe sorgt dafür, dass immer mehr Zuschauer zum Finale zwischen Südafrika und Aruba blicken. Denn diese Gruppe von südafrikanischen Fans supportet ihre Mannschaft mit wunderschönen Melodien, klatscht und singt sie zum Sieg. Der Gänsehautfaktor ist hoch. Am Ende jubeln die favorisierten Südafrikaner alle gemeinsam in der Leistungsklasse, in der Deutschland I nicht antreten durfte.

Acht, nicht drei Stufen hat ein Siegerpodium bei den Special Olympics World Games. Sie sind allesamt unterschiedlich hoch, in der Mitte gebührt natürlich der Siegerin oder dem Sieger die höchste Stufe. Bei der Ehrung der Rhythmischen Sportgymnastik könnte es nicht harmonischer zugehen. Als die Drittplatzierte Valeria Charry Serna aus Kolumbien aufgerufen wird, lächelt sie. Doch ehe sie auf das Podest tritt, umarmt sie erst noch die Siegerin Niki Theodorou aus Zypern herzlich. Dann holt sie sich ihren Applaus und die Bronzemedaille ab.

Die Athleten feiern, die Zuschauer weinen

Gemischte Feierschlange nach dem Finale: Basketballer von Luxemburg und Deutschland kommen gemeinsam voran. LOC/Marvin Ibo Güngör

Man hört sie schon von weitem. Nach ihrem Sieg über den großen Nachbarn Frankreich (18:8) ziehen die Basketballer aus Luxemburg mit einer kleinen Lautsprecherbox über das Messegelände. Erst tönt letzebuergische Schlagermusik, dann stimmen sie den Klassiker an: "So gehen die Franzosen, die Franzosen gehen so ...". Zwei Tage später wird nach einem dramatischen 11:10-Sieg im Finale über Deutschland sogar die Goldmedaille für das Großherzogtum stehen. Sieger und Verlierer feiern gemeinsam, auf der Zuschauertribüne bleiben nur wenige Augen trocken.

Zwei Gewinner in einem Lauf

Das 100-Meter-Finale in der Klasse H4 F04, Level A: Beim Blick auf die Startliste wird dem Beobachter klar, wie außergewöhnlich dieser Lauf doch ist - ganz unabhängig von diesen ohnehin gelungenen World Games im Allgemeinen. Es treten an: Sprinterinnen aus Antigua und Barbuda, aus dem Südsudan, aus Fidschi, Papua-Neuguinea, der Demokratischen Republik Kongo, aus Armenien, Thailand und Luxemburg. Allesamt in einem Lauf. Nur eine Starterin ist älter als 20 Jahre. Am Ende gibt es zwei Gewinner: Raijieli Naikaukaucagi aus Fidschi in 15,03 Sekunden - und das Publikum, das bei diesem bunt zusammengewürfelten Länder-Mix dabei sein darf.

Aus der DR Kongo sind übrigens insgesamt nur zwei Sportler in Berlin am Start: zusammen mit Belize, Kamerun, Eswatini, Gambia, Guinea, Nauru, Palau und St. Maarten die kleinste Delegation. Zum Vergleich: Deutschland stellt 573 Athletinnen und Athleten, davon allein 112 aus Baden-Württemberg und 111 aus Nordrhein-Westfalen.

Samoa: Die Mannschaft des Lächelns

Eroberten die Herzen der Zuschauer: Das Unified-Volleyball-Team aus Samoa. kicker

Es sind nur fünf Fans, aber sie produzieren einen ohrenbetäubenden Lärm. Mit Stimme, Händen und Füßen geben sie alles für die Unified-Volleyballerinnen von Samoa. Im Halbfinale gegen Serbien fehlen den Insulanerinnen im zweiten Satz nur zwei Punkte für das Match, doch dann drehen die Serbinnen auf, sodass am Ende eine bittere Niederlage steht. Die Unterstützung von den Rängen ebbt danach nicht ab.

Denn mit einer kleinen, gemeinsamen Geste nach jedem Punkt - egal ob gewonnen oder verloren - und einer grundpositiven Stimmung gewinnt diese Mannschaft die Zuschauer für sich. Den Ball ins Netz oder Aus geschlagen? Egal, es geht mit einem Lächeln im Gesicht weiter. Im Bronze-Match unterliegt Samoa in zwei knappen Sätzen der Mongolei. Es geht also ohne Medaille auf den weiten Heimweg nach Ozeanien. Doch diese Mannschaft ist etwas ganz besonderes, nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Fähigkeiten.

Anerkennung bekommen alle

Generell gilt bei den Weltspielen der geistig oder mehrfach behinderten Menschen: Die Verlierer, die Schwächeren erhalten keinen Deut weniger Anerkennung. Bestes Beispiel: das 400-Meter-Halbfinale der Frauen in der niedrigsten Leistungskategorie. Janet Bacilio Ferrer aus Peru erreicht in 2:10,86 Minuten als Erste das Ziel, die Aufmerksamkeit des Publikums im Hanns-Braun-Stadion fällt aber schnell auf den Zweikampf am Ende. Sichtlich ausgepumpt biegen Eliane Correia Furtado aus Kap Verde und die 55-jährige Maria Amezcua Dominguez aus Mexiko auf die Zielgerade ein. Angefeuert von am Streckenrand postierten Familienmitgliedern liefern sie sich einen Wettstreit um den vorletzten Platz. Mit dem besseren Ende für die 23 Jahre alte Correia Furtado: 2:27,47 zu 2:28,90 Minuten.