Im 160. Anlauf: Schade sorgt bei Brentfords Kantersieg für Historisches

Der FC Brentford kann für eine weitere Premier-League-Saison planen: Nach dem 5:1 bei Aufsteiger Luton Town dürfte wohl nur noch in der Theorie etwas anbrennen. Flügelflitzer Schade sorgte am Samstagnachmittag für Historisches.

Nach zuvor neun Premier-League-Spielen ohne eigenen Sieg hat Brentford im Schlussspurt rechtzeitig zurück in die Spur gefunden. Exakt eine Woche nach dem 2:0 gegen Schlusslicht Sheffield United feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Frank auswärts einen historischen 5:1-Erfolg bei Aufsteiger Luton Town. Nie zuvor hatten die Bees in einem Erstligaspiel fünf Tore erzielt - im 160. Anlauf war es nun an der Zeit.

Den Dosenöffner gab Angreifer Wissa, der nach 24 Minuten einen Steilpass von Mbeumo mit einem tollen Schlenzer ins rechte obere Eck veredelte. Noch vor der Pause legte 27-Jährige mit seinem zehnten Premier-League-Treffer in dieser Saison nach - erst leitete er an der Mittellinie selbst ein, um am Fünfmeterraum den Ball ins rechte untere Eck zu bugsieren (45.+1).

Nach einer guten Stunde war die Vorentscheidung gefallen, weil Pinnock eine Ecke von der linken Seite unhaltbar ins linke obere Eck köpfte (62.). Luton Town fand keine Mittel und ließ Aggressivität in den Zweikämpfen vermissen - ein Sinnbild war Lewis-Potters 4:0, bei dem die Hausherren mehrmals nicht in direkte Duelle kamen (64.).

Berry nutzt Janelts fatalen Fehler

Der historische fünfte Treffer gelang mit Schade schließlich einem deutschen Nationalspieler, der die perfekte Vorarbeit von Janelt nutzte, um den Ball ins verwaiste Tor zu donnern (86.). Über einen "perfekten" Tag konnte sich nur Ex-Freiburger Flekken zwischen den Pfosten nicht freuen, weil Luton der Ehrentreffer gelingen sollte: Nach fatalem Fehler von Janelt war Berry hellwach, umkurvte im Strafraum Flekken und schoss eiskalt ins kurze Eck ein - die weiße Weste war dahin (90.+2).

Bei noch vier ausbleibenden Spielen steht Brentford nun zehn Punkte vor Luton Town, das den ersten Abstiegsplatz belegt. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollten die Bees in der Saison 2024/25 nicht Premier League spielen. Am nächsten Samstag (18.30 Uhr) geht es beim FC Everton weiter, Luton Town ist zweieinhalb Stunden zuvor bei den Wolverhampton Wanderers zu Gast.