Luthe und Behrens zurück - Prömel fällt aus

Gegen den VfB Stuttgart musste der 1. FC Union coronabedingt ohne ein Quartett antreten. Wie die Eisernen bestätigten, konnten sich Stammtorwart Andreas Luthe und Mittelstürmer Kevin Behrens inzwischen freitesten. Dafür steht Mittelfeldspieler Grischa Prömel im Auswärtsspiel beim FC Bayern nicht zur Verfügung.

Prömel sah am Samstag in der Nachspielzeit der Partie gegen Stuttgart (1:1) die Gelbe Karte, wohl wegen Meckerns. Die Verwarnung hat Folgen, war es für den Mittelfeldspieler doch die fünfte Gelbe der Saison. Damit ist der 27-Jährige für das Auswärtsspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) beim FC Bayern gesperrt.

Sollten die Mittelfeldspieler Genki Haraguchi und Levin Öztunali, die am Samstag gegen Stuttgart aufgrund positiver Corona-Tests gefehlt hatten, für die Partie in München ebenfalls nicht zur Verfügung stehen, kommt auf Union ein Engpass im defensiven Mittelfeld zu. Möglicherweise kann sich das Duo aber rechtzeitig freitesten.

Luthe und Behrens freigetestet - Ryerson erkrankt

Das ist inzwischen Stammtorwart Andreas Luthe und Mittelstürmer Kevin Behrens gelungen. Wie Trainer Urs Fischer nach dem Spiel gegen Stuttgart erklärte, sollte Behrens am Sonntag wieder am Training teilnehmen. Zu dem Zeitpunkt konnte der Schweizer Coach noch keine Auskunft zum Stand der Dinge bei Luthe geben. Wie Union am Sonntag auf Nachfrage bestätigte, hat aber auch der Torhüter die Quarantäne verlassen können. Der Routinier, der gegen Stuttgart von Frederik Rönnow vertreten worden war, dürfte in München ins Tor der Eisernen zurückkehren.

Offen ist derweil, wann Julian Ryerson wieder das Training aufnimmt. Der Verteidiger hatte gegen Stuttgart nicht im Kader gestanden. Laut Klubangaben ist Ryerson erkrankt. Es handele sich aber nicht um eine Corona-Infektion, teilte Union mit.