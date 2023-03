Luthe: "Es nervt mich, dass wir es seit Wochen nicht schaffen"

Seit der 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt praktisch gesichert hat, ist dem Traditionsverein das Selbstverständnis verloren gegangen. Speziell in der Fremde tun sich die Pfälzer gerade schwer.

Anfang Februar hatte der FCK mit einem 2:1-Erfolg über Holstein Kiel den fünften Sieg in Serie eingefahren und nach 19 Spieltagen 35 Punkte auf dem Konto. Anderthalb Monate und sechs Spiele später stehen die Roten Teufel bei 39 Punkten. Die 40-Punkte-Marke, das formulierte Saisonziel, will einfach noch nicht fallen. "Es nervt mich, dass wir es seit Wochen nicht schaffen. Denn eigentlich ist es ja ein geiles Gefühl, so früh schon gesichert zu sein", sagte Torhüter Andreas Luthe am Samstagabend nach dem 0:2 in Darmstadt. Es war die vierte Auswärtsniederlage in Serie, jeweils ohne eigenen Treffer.

Die kleine Ergebniskrise muss natürlich in Relation zur Gesamtsituation betrachtet werden. Das tat auch Luthe. "Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, dass wir im März den Klassenerhalt eigentlich sicher haben, hätten wir alle unterschrieben", betonte der 36-Jährige. Doch der Ehrgeiz des Routiniers lässt ihn mit den vergangenen Wochen hadern.

Als die Pfälzer mit der Siegesserie Anfang Februar auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen waren, blieben sie dennoch bei ihrer klaren Linie, erstmal nur bis zu den 40 Punkten zu schauen. Wohlwissend, dass sie den Klassenerhalt damals praktisch schon in der Tasche hatten. Es wäre zu einfach, jetzt zu behaupten, der Traditionsverein hätte damals offensivere und mutigere Ziele formulieren sollen. Denn die Demut des Aufsteigers ist Teil des Erfolgsrezepts, dass Schuster und sein Team erst in die Situation gebracht haben.

Doch irgendwie scheint sich die magische Marke als psychologische Hürde zu erweisen. "Wir sind zufrieden mit dem, was wir geleistet haben. Aber es fehlt noch der letzte Schritt. Du musst jetzt langsam auch mal ein neues Ziel haben, egal wie es aussieht. Das würde glaube ich auch der Mannschaft helfen, wenn du wieder etwas vor Augen hast. Im Moment laufen wir ein bisschen im Niemandsland rum", erklärte Luthe.

Wir werden von den Gegnern anders wahrgenommen als in der Hinrunde. Dirk Schuster

Die Gründe sind vielfältig und auch für den erfahrenen Schlussmann nicht direkt zu erklären. Ein bisschen fehle das Matchglück, ein bisschen sei es vielleicht auch psychologisch bedingt. Trainer Dirk Schuster glaubt nicht, "dass es ein Kopfproblem ist. Vielmehr werden wir anders wahrgenommen von den Gegnern als in der Hinrunde. Wir müssen uns weiter Woche für Woche an die Leistungsgrenze heran bewegen. Die 2. Liga ist eine körperliche Liga. Wir müssen fighten und uns die Punkte erkämpfen."

Die neue Rolle in der Liga wurde dem FCK auch am Böllenfalltor zum Verhängnis. Terrence Boyd ist als Anker aus dem Offensivspiel kaum wegzudenken. Doch immer mehr Gegner finden Mittel und Wege, den wuchtigen Torjäger aus dem Spiel zu nehmen. "Es war nicht das Spiel, in dem wir hoch auf Terrence spielen konnten, weil sie im Zentrum brutal kopfballstark waren", erklärte Luthe. Schusters Wechsel in der Pause war daher nachvollziehbar, doch der "ging leider in die Hose", wie der Trainer feststellen musste. Nicolas de Preville musste schon nach weniger als 20 Minuten mit Rückenbeschwerden wieder runter.

Länderspielpause kommt gut gelegen

Die Länderspielpause kommt gut gelegen. Zum einen gilt es körperliche Wunden zu lecken. Kenny Prince Redondo musste in Darmstadt mit einer muskulären Verletzung vorzeitig runter, auch Aaron Opoku humpelte mit einem bandagierten Fuß in die Kabine. Der angeschlagene Philipp Hercher hatte die Reise nach Darmstadt gar nicht erst angetreten. Zum anderen gilt es den Kopf freizubekommen. "Mal abschalten ist sicherlich nicht verkehrt", sagte Luthe. Ausgeruht soll die Marke im April dann fallen - spätestens dann wird Luthes Wunsch nach einem neuen Ziel erfüllt werden.