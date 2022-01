Luthe: "Almuth Schult hat mir die Augen geöffnet"

Ab Herbst 2020 vertrat Andreas Luthe in der "Taskforce Zukunft Profifußball" alle Spielerinnen und Spieler in Deutschland. In der neuen Ausgabe des kicker-Podcasts "FE:male view on football" spricht er über die Probleme, die er dabei hatte - und wie Almuth Schult ihm zur Seite stand.

Insgesamt 37 Personen aus Politik, Wirtschaft und Fußball waren Ende 2020 in die "Taskforce Zukunft Profifußball" berufen worden. Alleiniger Vertreter der Profifußballer: Union-Torwart Andreas Luthe. Dabei repräsentierte der Keeper auch alle weiblichen Profis in Deutschland.

Dadurch, erklärt Luthe in der neuen Ausgabe des kicker-Podcasts "FE:male view on football", "habe ich mich in der Situation gesehen, dass ich mich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen muss. Da musste ich mir natürlich Expertise suchen, weil es schwierig ist, mich als Mann in die DFL-Taskforce zu setzen und über Frauen im Fußball zu reden."

Diese Expertise fand er in Nationalspielerin Almuth Schult. "Sie hat mich fast schon gerettet, weil sie detailliert in dem Ganzen drin ist", berichtet Luthe im Gespräch mit Valeska Homburg und Anna-Sara Lange. Quasi von Torhüterin zu Torhüter fanden "Videokonferenzen en masse" statt, sagt Luthe. "Sie hat mir in vielen Bereichen die Augen geöffnet, weil sie Problemstellungen in der Bundesliga viele Jahre begleitet hat, die dir als Mann nicht klar sind. Du musst deine Augen von dieser Fußball-Blase wegrichten, dann fallen dir Dinge auf - und ich habe mich dann in der Lage gesehen, auch für die Frauen in der Taskforce zu sprechen."

Welche Dinge Luthe damit meint, warum er viel von diversen Teams hält und welche klare Tendenz es rund um seinen auslaufenden Vertrag bei Union Berlin gibt, erklärt Luthe in der aktuellen Folge "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!

mib