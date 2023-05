Lustenberger stellt den VfL-Neuzugang vor: "Zesi passt zu Kovac und der Bundesliga"

Wolfsburgs erster Sommerneuzugang Cedric Zesiger wurde in der Schweiz mit den Young Boys Bern zwar gerade zum dritten Mal Meister, in Deutschland ist der 24-Jährige aber ein noch weitgehend unbeschriebenes Blatt. Ex-Hertha-Kapitän Fabian Lustenberger (35) stellt den künftigen VfL-Verteidiger vor.

Es sind aufregende Tage für Cedric Zesiger. Am vergangenen Wochenende machte der Verteidiger mit den Young Boys Bern den Schweizer Meistertitel perfekt, parallel dazu fixierte er seinen Sommerwechsel zum VfL Wolfsburg. Von "unbeschreiblichen Emotionen" spricht der Fußballer in den YB-Klubmedien. "Die Meisterschaft, die Unterschrift - das ist unglaublich."

Der VfL war früh dran, tatsächlich schon vor einem Jahr, als John Anthony Brooks den Klub verließ, und hat nun den Deal für fünf Millionen Euro unter Dach und Fach gebracht. Doch wen haben sich Geschäftsführer Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz da mit Cedric Zesiger, der bislang zweimal für die Schweizer Nationalmannschaft spielte, geangelt?

Lustenberger: "Eine unglaubliche Entwicklung"

In den zurückliegenden vier Jahren hat Fabian Lustenberger mit dem 1,94-Meter-Hünen für die Young Boys verteidigt, nicht selten bildete der Kapitän die Innenverteidigung mit dem künftigen Wolfsburger. Gemeinsam waren sie 2019 nach Bern gewechselt, Lustenberger kam aus Berlin, Zesiger nach dem Abstieg von den Grashoppers aus Zürich. "Zesi", berichtet der Ex-Hertha-Kapitän, "hat sich Schritt für Schritt zum Stammspieler entwickelt. Er hat in den Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen."

Eine Entwicklung, die er in dieser Saison mit seinem dritten Meistertitel krönt. Lustenberger: "Er hat eine überragende Saison gespielt und war ein sehr wichtiger Faktor für die Meisterschaft und unsere sehr stabile Abwehr." Mit nur 26 Gegentreffern in 31 Partien stellen die Young Boys die mit Abstand beste Defensive der Super League, am 4. Juni soll im Pokalfinale gegen den FC Lugano das Double her.

Lustenberger: Zesiger hat "viel gelernt und will weiterlernen"

Es wäre der perfekte Abschied für Zesiger, dessen Kollege Lustenberger ihm den Schritt nach Deutschland uneingeschränkt zutraut. "Das Gesamtpaket bei ihm ist top. Er kommt über die Mentalität und das Physische, ist zudem sehr schnell, hat defensiv als auch bei Offensivstandards eine enorme körperliche Präsenz. Er verkörpert das, so glaube ich, was sich Niko Kovac von seinen Spielern wünscht. Er passt zu diesem Trainer und der Bundesliga."

Während Zesiger auf dem Feld durchaus zulangen kann, beschreibt ihn Landsmann Lustenberger außerhalb des Platzes als "ruhigen, angenehmen Typen. Er ist sehr bodenständig." Und: "Er hat in den vier Jahren bei uns viel gelernt und will weiterlernen. Da ist Wolfsburg ein guter Ort für ihn."