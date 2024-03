Lustenberger: Nach der Saison ist Schluss

Im Sommer 2019 verließ Fabian Lustenberger Hertha BSC und schloss sich den Young Boys in Bern an. Sein Vertrag beim Schweizer Meister und Pokalsieger läuft noch bis Sommer 2024, danach ist Schluss für den 35-Jährigen. Aber nicht nur bei den Young Boys. Der Abwehrspieler, im Dezember noch in der Champions League beim Spiel in Leipzig im Einsatz, hört komplett auf. Lustenberger hat sein Karriereende bekanntgegeben.