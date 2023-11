Lustenau will sich mit Punkten vom Reichshofstadion verabschieden

Ein letztes Mal wird im Lustenauer Reichshofstadion gespielt, bevor es mit dem Neubau losgeht. Zu Gast ist der WAC, gegen den die Mader-Elf noch in keinem Bundesliga-Heimspiel punkten konnte.

Aus den letzten zehn Spielen gab es für Austria Lustenau lediglich einen Punkt. Am vergangenen Spieltag hätte es gegen Austria Wien beinahe zu einem erneuten Punktgewinn gereicht, kurz vor Schluss traf aber Alexander Schmid und das Tabellenschlusslicht stand wieder als Verlierer da. Dabei zeigte sich die Mannschaft von Markus Mader durchaus stabilisiert, haderte auch mit einer Elfmetersituation sowie einem Pfostenschuss von Darijo Grujcic. "Der Gesamtauftritt der Mannschaft stimmt uns positiv. Unsere Spieler haben ein anderes Gesicht gezeigt, die Körpersprache war eine andere. Der nicht gegebene Elfmeter war enorm bitte, das hätte den Spielverlauf verändern können. Aber es bringt jetzt nichts mehr dem nachzutrauern", so Mader auf der "Vereinsseite".

Kommender Gegner ist der Wolfsberger AC am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker). Gegen die Mannschaft von Manfred Schmid konnte Lustenau noch in keinem Bundesliga-Heimspiel punkten. Das soll sich jetzt ändern, vor allem, weil es die letzte Partie im Reichshofstadion ist, bevor der Umzug nach Bregenz ansteht. Die eigene Heimstätte wird für rund elf Millionen Euro neu gebaut. „Eine unglaubliche Geschichte geht zu Ende, es wäre also um so schöner, wenn wir dieses Kapitel des Reichshofstadions mit einem Sieg beenden würden", zeigt sich Mader motiviert.

Einfach wird es für die Vorarlberger aber nicht. Der WAC belegt aktuell den achten Platz in der Tabelle und reist mit Rückenwind nach Lustenau. Nach Niederlagen in der Liga und im ÖFB-Cup gelang den Wolfsbergern am letzten Wochenende mit einem 4:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt ein Befreiungsschlag. "Sie haben eine gute Mannschaft mit starken und schnellen Stürmern. Da müssen wir hellwach sein. Defensiv agiert der WAC sehr robust und routiniert, dennoch haben wir uns etwas überlegt, damit wir zu unseren Torchancen kommen", kennt Mader die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners.

Große Abschiedsfeier

Bis auf die Langzeitverletzten Matthias Maak, Lukas Fridrikas und Rafael Devisate kann der Lustenau-Coach aus dem Vollen schöpfen. Auch Kennedy Boateng, der erst vor wenigen Tagen beim Tabellenschlusslicht unterschieb, steht bereits zur Verfügung und könnte sein Debüt feiern. Wie Mader spielen lassen wird verrät er aber noch nicht: "Wir lassen uns im Vorfeld nicht in die Karten blicken, ob wir auf Ballbesitz setzen, auf Konter hoffen oder Beton anrühren, wird man am Spieltag sehen. Unser Plan steht und denn wollen wir umsetzen."

Im Zuge des letzten Spiels im alten Reichshofstadion wird es eine große Abschiedsfeier mit Live-Musik und zusätzlichem Programm geben.