Lustenau will sich mit Derbysieg aus Bundesliga verabschieden

Für Austria Lustenau stand bereits am vorletzten Spieltag fest, dass der Abstieg aus der Bundesliga nicht mehr verhindert werden kann. Beim Saisonabschluss will man sich daher mit einem Sieg im Vorarlberg-Derby gegen Lokalrivale Altach gebührend aus dem Oberhaus verabschieden.

Zum Abschied aus der Bundesliga wartet am Samstag (17.00 Uhr) auf Absteiger Austria Lustenau noch einmal ein Derby in Altach. Ein finaler "Dreier" beim Vorarlberger Rivalen soll den Schmerz über den verpassten Klassenerhalt ein wenig lindern. "Natürlich wollen wir die Partie zum Abschluss der Saison gewinnen. So werden wir auch in das Spiel gehen", kündigte Trainer Andreas Heraf an.

Nach zwei Jahren Oberhaus-Kick müssen die Lustenauer künftig kleinere Semmeln backen. Die Heraf-Truppe hatte nach zuletzt guten Ergebnissen auf einen Abstiegstiegskampf-Showdown im Schnabelholz gehofft. Der SCR konnte dies jedoch durch den 1:0-Sieg bei der WSG Tirol verhindern. "Wir waren lange im Kampf um den Klassenerhalt dabei, aber am Ende hat es leider nicht gereicht", bedauerte Heraf, der in der Winterpause die Rettungsmission bei der Austria übernommen hatte.

Standfest will Fans etwas zurückgeben

Auch im Saisonfinale muss Heraf auf zahlreiche Spieler verletzungsbedingt verzichten. "Es steht jetzt auch nicht dafür, bei dem einen oder anderen angeschlagenen Spieler großes Risiko zu gehen", meinte der Coach mit Blick auf die Partie, bei der es im Wesentlichen nur mehr ums Prestige geht.

Die Altacher wiederum wollen auch im vorerst letzten Vorarlberg-Derby ihre weiße Saison-Weste behalten. Bei den bisherigen drei Duellen (3:0, 3:0, 1:0) waren die Rheindörfler makellos geblieben. "Es wäre schon etwas Schönes, wenn wir vier Derbysiege hätten in einer Saison. Wir haben noch etwas im ausverkauften Stadion zurückzugeben an die Fans", sagte Trainer Joachim Standfest.

Sportdirektor Kirchler bilanzierte das erste Jahr im Gespann mit Coach Standfest wie folgt: "Im Grunde genommen ist die Saison für mich schon in Ordnung. Aber wir können es viel besser, wir müssen uns künftig selber mehr belohnen."