Lustenau verlängert Leihvertrag mit Bayern-Youngster Rhein

Torben Rhein wird auch in der kommenden Saison im Trikot von Austria Lustenau zu sehen sein. Die Vorarlberger verlängern den Leihvertrag mit dem Mittelfeldprofi von Bayern München um ein weiteres Jahr. Der 20-Jährige brachte es in der vergangenen Spielzeit auf 26 Pflichtspiele.

Austria Lustenau verlängert die Leihe mit Mittelfeldspieler Torben Rhein um eine weitere Saison. Wie die Vorarlberger bekanntgeben, hat man sich mit Rheins Stammklub Bayern München auf die Verlängerung des Leihvertrags einigen können, sodass der 20-jährige Profi auch in der kommenden Spielzeit im "Ländle" zu sehen sein wird. Rhein kam im vergangenen Sommer nach Lustenau und brachte es in seinem Debütjahr auf 21 Partien in der österreichischen Bundesliga.

"Wir freuen uns sehr, dass Torben noch ein weiteres Jahr bei uns verbringen wird. Auch wenn die letzte Saison für ihn persönlich nicht immer perfekt lief, hat er von Beginn gezeigt, welch außergewöhnliches fußballerisches Talent er besitzt und wie er der Mannschaft weiterhelfen kann. Mindestens genauso wichtig finde ich jedoch seinen Charakter und seine herausragende Professionalität. Torben hat sich sofort hervorragend in die Mannschaft integriert und besitzt ein sehr hohes Ansehen bei allen Verantwortlichen, Mitspielern und im Umfeld des Vereins. Wir waren uns alle schnell einig, dass diese Geschichte mit dem letzten Jahr noch nicht abgeschlossen ist und wir noch ein Jahr dranhängen wollen. Ein Dankeschön geht auch an den FC Bayern, der bei diesem Vorhaben geholfen haben", erklärt Sportkoordinator Alexander Schneider.

"Will auf jeden Fall dieses Jahr die nächsten Schritte machen"

Der gebürtige Berliner erarbeitete sich im Vorjahr nach einer gewissen Eingewöhnungsphase im Laufe des Herbstes einen Stammplatz unter Cheftrainer Markus Mader, wurde anschließend aber durch eine hartnäckige Adduktorenverletzung im Frühjahr ausgebremst. Dafür konnte er im Europacup-Play-off wieder aufzeigen und mit zwei Assists beim 2:1-Sieg gegen den Wolfsberger AC für den Einzug in das Finale sorgen, wo man sich aber der Wiener Austria geschlagen geben musste. In der kommenden Saison will sich der mehrfache Nachwuchsnationalspieler Deutschlands nun endgültig im Profibereich durchsetzen.

In Lustenau sieht er dafür genau die richtige Station, wie er sagt: "Ich kenne den Verein nun bereits und fühle mich extrem wohl hier. Daher bin ich zur Entscheidung gekommen, dass ein weiteres Jahr bei der Austria am meisten Sinn für mich macht. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und ich weiter Lustenau spielen kann. Ich hab mir viel vorgenommen und will auf jeden Fall dieses Jahr die nächsten Schritte machen. Ich wollte bleiben, weil ich das Gefühl habe hier noch nicht fertig zu sein und auf jeden Fall noch besser spielen kann wie letztes Jahr. Das will ich unbedingt zeigen."