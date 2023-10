Lustenau-Trainer Mader: "Wir werden gemeinsam Wege finden, um aus diesem Schlamassel rauszukommen"

Nach der nächsten Niederlage hängen die Köpfe bei Austria Lustenau tief. Die Mannschaft von Markus Mader hat nach zehn Spieltagen nur zwei Punkte vorzuweisen.

Nach zehn Spieltagen hängt der Haussegen bei Austria Lustenau gewaltig schief. Mit nur zwei Punkten liegt man abgeschlagen am Tabellenende, zudem schoss man mit fünf Toren die wenigsten der Liga, kassierte mit 24 Gegentreffern aber die meisten. Der letzte Punktgewinn gelang der Mannschaft von Markus Mader am dritten Spieltag gegen den WAC.

"Wir sind in einem Zustand, der es uns momentan nicht ermöglicht zu punkten. Wir bekommen viele Gegentore und die Spielverläufe sind zum Haare sträuben. Jeder erste Ball, der bei uns in den Strafraum flattert, ist fast ein Tor. Dieses Mal war es ein Elfmeter, den man hinterfragen kann. Wir versuchen alles Mögliche, aber das Spielglück ist nicht auf unserer Seite und der Gegner war mindestens eine Klasse besser", wirkte Lustenau-Trainer Mader bei "Sky" nach der 0:5-Niederlage gegen Rapid Wien ein wenig ratlos.

Der 55-Jährige "kennt die Gesetze im Fußball" und weiß, dass jetzt so schnell wie möglich Ergebnisse her müssen. Einer Trainerdiskussion steht er noch gelassen gegenüber. "Grundsätzlich habe ich noch keine negativen Äußerungen seitens unseres Vorstandes gehört. Wenn man mich stellt, werde ich meine Analysen dazu geben. Wir werden gemeinsam Wege finden, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Ich stelle mich auch dem Vorstand, überhaupt kein Problem.“

Nach der Niederlage gegen Rapid hingen die Köpfe auch bei den Spielern nachvollziehbar tief. Lustenau-Tormann Domenik Schierl brachte es auf den Punkt: "Du bekommst momentan nur auf den Deckel. Das ist extrem schmerzhaft momentan.“ Der 29-Jährige weiß, in was für einer schwierigen Situation sich die Mannschaft derzeit befindet. "Wir haben so viele Systeme probiert, auch heute wieder mit einer neuen Mannschaft. Jeder kämpft mit sich selber und versucht, aber es geht nicht. Es fehlt am Selbstvertrauen und das sieht man."

Lustenau will Länderspielpause gut nutzen

Lustenau hat aus den letzten drei Bundesligaspielen eine Tordifferenz von 0:10 aufzuweisen, da kommt die Länderspielpause für den Mader alles andere als ungelegen. "Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die auf jeder Position doppelt besetzt ist. Momentan fehlen einige Spieler verletzt. Wir werden weiter arbeiten und schauen, dass wir in Kürze die richtigen Personen auf den richtigen Positionen haben. Wir haben jetzt Gott sei Dank zwei Wochen Zeit, um das aufzuarbeiten und in die Trainingsarbeit einfließen zu lassen."

Angesprochen auf die aktuelle Situation stärkt Lustenau-Sportkoordinator Alexander Schneider Markus Mader den Rücken, meint aber auch: "Austria Lustenau muss gegen die nächsten Gegner punkten. Wir hatten auch letztes Jahr so eine Phase. Wir wissen, wo wir herkommen. Ich halte nichts davon, einzelne Personen herauszugreifen."

Für Lustenau geht es nach der Länderspielpause mit der Auswärtspartie gegen Blau-Weiß Linz (21. Oktober, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter. Gegen den Aufsteiger muss dringend eine Leistungssteigerung her.