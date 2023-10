Lustenau schreibt Rekord-Umsatz 2022/23

Sportlich rennt es für Austria Lustenau in der aktuellen Saison gar nicht gut. Mit nur zwei Punkten und noch keinem Sieg finden sich die Vorarlberger auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Wirtschaftlich gibt es beim Klub aus dem "Ländle" dafür zumindest Positives zu berichten. Mit einem Umsatz von mehr als 6,2 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/23 stellt man einen neuen Vereinsrekord auf.

Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Bundesliga ist Austria Lustenau spürbar am Kämpfen und plagt sich deutlich in der aktuellen Saison. Erst zwei Punkte konnten die Vorarlberger in den ersten zehn Ligapartien einheimsen, auf einen Sieg wartet man als einziges Team bisher immer noch. Doch dafür läuft es zumindest auf der wirtschaftlichen Seite beim Klub aus dem "Ländle", der mit einem Umsatz von mehr als 6,2 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/23 einen neuen Vereinsbestwert aufstellen konnte. Damit lag man deutlich über den eigenen Planungen, was auch am Rekordverkauf von Bryan Texeira zu Vizemeister Sturm Graz lag. Trotz höherer Betriebskosten, Erfolgsprämien sowie getätigten Inventionen rund um den Stadionbau, können die Lustenauer einen Rekordgewinn von 919.000 Euro aufweisen.

Das freut Vorstandssprecher Bernd Bösch ganz besonders: "Wir sind sowohl sportlich als auch wirtschaftlich mit dem Verlauf des letzten Geschäftsjahres sehr zufrieden. Die weitere wirtschaftliche Konsolidierung ist trotz der hohen Investitionen für den Stadionneubau sehr erfreulich. Wir wollen so schnell wie möglich eine positive Eigenkapitalsituation schaffen, um dem Verein die benötigte Luft für die Vielzahl an bevorstehenden Bauprojekten in den nächsten beiden Jahren zu verschaffen."

Ausgeglichenes Jahresergebnis 2023/24 erwartet

Das positive Ergebnis ist für die Lustenauer auch deshalb wichtig, weil durch den geplanten Neubau des Reichshofstadions weitere Mehrkosten auf den Verein zukommen werden. Bereits in der vergangenen Saison wurden 300.000 Euro in die Bundesligatauglichkeit des alten Stadions sowie 300.000 Euro für das Vorantreiben des Projekts "Reichshofstadion Neu" investiert. Da man bekanntlich aber nun nach Bregenz ausweichen muss und dort für die benötige Rasenheizung sorgt, kommen für die Vorarlberger weitere Kosten in Höhe von 680.000 Euro dazu, womit für das Stadionprojekt bereits über 1,3 Millionen Euro an Kosten angefallen sind. Laut Prognose des Tabellenschlusslichts werden diese in den kommenden Jahre noch weiter ansteigen.

Daher rechnet man in Lustenau durch den Umzug ins Ausweichstadion nach Bregenz sowie den damit verbundenen Investitionen mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. "Dafür wird die Unterstützung aller Fans und Sponsoren nötig sein, wobei der Vorstand überzeugt ist, dieses Ziel mit dem innerhalb des Vereins gezeigten Zusammenhalts zu erreichen", schreiben die Lustenauer in ihrer offiziellen Mitteilung. Jetzt muss es nur mehr sportlich wieder laufen. Nach der Länderspielpause steht für die Mannschaft von Coach Markus Mader ein Auswärtsspiel bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) an.