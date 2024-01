Lustenau-Profis sind "hochmotiviert, den vergangenen Herbst gutzumachen"

Nach nur drei Punkten aus den ersten 17 Runden der aktuellen Bundesligasaison steht Austria Lustenau gehörig unter Zugzwang. Mit Neo-Coach Andreas Heraf soll der Klassenerhalt aber noch geschafft werden. Die Mannschaft ist spürbar heiß darauf, sich im Frühjahr von einer weitaus besseren Seite zu zeigen.

Leo Mätzler will mit seinem Team im Abstiegskampf jetzt so richtig angreifen. Austria Lustenau

Nach einem starken Debütjahr in der Bundesliga, welches auf Platz acht endete und mit dem Einzug ins Finale des Europacup-Play-offs sogar fast mit einem internationalen Platz belohnt wurde, erlebte Austria Lustenau bisher eine Spielzeit zum Vergessen. Drei Punkte, abgeschlagenes Schlusslicht und kein Sieg in 17 Spielen hat die Vorarlberger nach dem Herbst ordentlich in die Bredouille gebracht und die Vereinsverantwortlichen zum Handeln gezwungen. Mit Andreas Heraf wurde ein Spezialist im Abstiegskampf als neuer Cheftrainer präsentiert und der Kader im Wintertransfer Adaptierungen unterzogen. Mit Jonathan Schmid und Boris Moltenis nahmen bereits zwei Spieler Abschied, Leih-Stürmer Nikolai Baden Frederiken wird wohl noch folgen.

Auf der anderen Seite holte man mit Luca Meisl und Leo Mikic zwei Spieler, die in der Vergangenheit nicht nur unter Coach Heraf bereits erfolgreich gearbeitet, sondern auch im Kampf um den Klassenerhalt schon ihre Qualitäten unter Beweis gestellt haben. Zudem lieh man sich den defensiven Mittelfeldprofi Paterson Chato vom VfL Osnabrück, der reichlich Profierfahrung ins "Ländle" mitbringt. Die bisherigen Testspiele in der Frühjahrsvorbereitung verheißen jedenfalls Gutes: Die beiden Partien gegen den FC Biel/Bienne (4:2) sowie Bayern München II (4:1) konnten jeweils souverän gewonnen werden.

Drei-Punkte-Spiel zum Start

Aktuell befindet sich das Tabellenschlusslicht im türkischen Side auf Trainingslager, wo man die neuen Ideen des Cheftrainers weiter verfestigt, um beim Re-Start der Saison in der richtigen Form zu sein. Abwehrspieler Leo Mätzler erkennt im Gespräch auf der "Vereinsseite" jedenfalls den richtigen Zug im Training: "Wir Spieler sind hochmotiviert, den vergangenen Herbst gutzumachen und können es kaum erwarten, wenn es dann in zwei Wochen mit dem ersten Spiel wieder losgeht."

Denn zum Pflichtspieldebüt des neuen Cheftrainers haben die Lustenauer mit dem Duell gegen die WSG sofort eine sehr wichtige Aufgabe vor sich. Aktuell befinden sich die Tiroler acht Punkte vor den Vorarlbergern, bei einem Auswärtssieg gegen den Bundeslandnachbarn könnte man den Abstand auf fünf Zähler verkürzen und mit Blick auf die anstehende Punkte- wie Ligateilung wichtige Meter gutmachen. Davor steht am 30. Jänner aber noch ein Testspiel gegen den slowenischen Tabellenführer NK Celje an, ehe es für Heraf und Co. wieder zurück in die österreichische Heimat geht. Dann wird es im Kampf gegen den Abstieg so richtig zur Sache gehen.